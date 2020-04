Antonio Guterres dénonce le bombardement de l'Hôpital d'al-Khadra à Tripoli

08 Avril 2020

Tripoli, Libye, 8 avril (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné mercredi, le bombardement qui a ciblé mardi pour la seconde journée consécutive, l'hôpital al-Khadra à Tripoli, la capitale libyenne, alors que le pays fait face à la propagation du coronavirus avec l'enregistrement de 21 cas d'infection.

"Le Secrétaire général a fermement condamné le violent bombardement, pour la deuxième journée consécutive, de l'hôpital général d'al Khadra à Tripoli", a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, cité par un communiqué publié mercredi sur le site de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL).

Il a également dénoncé "les attaques continues contre le personnel médical, les hôpitaux et les installations médicales, en particulier à un moment où elles sont essentielles pour empêcher la propagation de la pandémie de COVID-19".

Le Secrétaire général a rappelé "à toutes les parties que le personnel médical, les hôpitaux et les installations médicales sont protégés par le droit international humanitaire et que les attaques contre eux peuvent constituer des crimes de guerre".

Le Secrétaire général a réitèré son appel à un cessez-le-feu mondial et à une pause humanitaire en Libye, afin de sauver des vies et permettre aux autorités libyennes et à leurs partenaires de consacrer toutes leurs énergies à arrêter la propagation du COVID-19.

Le Coordonnateur humanitaire de l'ONU en Libye avait condamné lundi le bombardement de l'Hôpital al-Khadra à Tripoli, une des structures de santé destinées à accueillir les patients du COVID-19

On note que les tirs de roquettes, obus et missiles se sont intensifiés ces derniers jours à Tripoli, ciblant quotidiennement des quartiers résidentiels, tuant et blessant des civils et endommageant des installations comme les hôpitaux et les aéroports.

Ces attaques sont attribuées par l'opération militaire "Voclan de la colère" relevant du gouvernement d'union nationale, aux forces de l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Le nombre total des personnes infectées par le COVID-19 en Libye a atteint 21, avec deux guérisons et un décès.

