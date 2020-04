Les enfants sont exposés aux abus et à la violence pendant la pandémie de COVID-19, selon des experts des Nations unies

08 Avril 2020

New York, Etats-Unis, 8 avril (Infosplusgabon) - Des experts des droits de l'homme des Nations unies ont appelé mardi les Etats à renforcer les mesures de protection de l'enfance, afin d'aider à préserver le bien-être de millions d'enfants dans le monde, qui pourraient être plus exposés à la violence, à la vente, au trafic, aux abus sexuels et à l'exploitation pendant la pandémie de COVID-19.

Maud de Boer-Buguicchio, Rapporteure spéciale des Nations unies sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants et Najat Maalla M'jid, Représentante spéciale des Nations unies sur la violence contre les enfants, ont lancé cet appel en soulignant que les parents, les personnes qui s'occupent des enfants, les prestataires de services et les responsables de l'application des lois ont tous besoin d'un soutien supplémentaire pour minimiser les risques accrus auxquels sont exposés les enfants, selon un communiqué des Nations unies.

"Au niveau mondial, les mesures de confinement et l'interruption de services de protection de l'enfance déjà limités exacerbent la vulnérabilité des enfants vivant dans des institutions psychiatriques et sociales, des orphelinats, des camps de réfugiés, des centres de détention pour immigrés et d'autres installations fermées", a dit Mme de Boer-Buquicchio.

De son côté, Mme M'jid a fait valoir que "à une époque où les enfants sont enfermés et isolés à la maison et ailleurs, ils courent un plus grand risque d'être victimes de violence et d'exploitation, et de voir leur santé mentale menacée.

Les experts ont exhorté les gouvernements à veiller à ce que des services de protection de l'enfance et d'application de la loi dotés de personnels et d'équipements adéquats soient disponibles et accessibles à tous les enfants.

Ces services comprennent des lignes d'assistance téléphonique gratuites 24 heures sur 24, des services d'envoi de SMS gratuits, des services psychologiques et sociaux à distance et des abris mobiles pour les mineurs.

Lorsque ces services vitaux font défaut, les victimes sont condamnées à subir les abus et les violences de leurs propres soignants ou des membres du cercle de confiance, ont déclaré les experts.

Selon le communiqué, les restrictions de voyage et l'augmentation du nombre d'utilisateurs en ligne entraîneront probablement aussi une hausse importante des cybercrimes, tels que la sollicitation sexuelle en ligne, la diffusion en direct d'abus sexuels sur des enfants et la production et la distribution de matériel pédopornographique.

Une collaboration solide entre le secteur privé et les services répressifs est essentielle.

Les forces de police doivent être formées pour surveiller les réseaux pédophiles cryptés, accéder légalement aux adresses IP conservées afin de sécuriser les preuves.

"Nous devrions tous faire des efforts significatifs pour soutenir les opérateurs de première ligne dans les services de protection de l'enfance, les services de surveillance des quartiers et des communautés et les services de police", ont déclaré les experts, et également donner aux enfants les moyens de participer activement à la réponse à cette crise, notamment par des initiatives entre pairs.

FIN/INFOSPLUSGABON/KNB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon