7,5 tonnes de fournitures médicales de l'UE et du Danemark à l'UNICEF-Mali

08 Avril 2020

Bamako, Mali, 8 avril (Infosplusgabon) - L'Union européenne et le Danemark viennent de financer 7,5 tonnes de fournitures médicales essentielles pour l'UNICEF-Mali, livrées samedi dernier à Bamako, annonce ce mercredi un communiqué du Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Ces fournitures médicales permettront à l'UNICEF de maintenir son assistance humanitaire aux enfants et familles au Mali, ainsi qu'au gouvernement malien pour prévenir et combattre le coronavirus, en coordination avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le système des Nations unies, indique le communiqué.

Ce vol est le premier à atterrir au Mali pour soutenir les efforts humanitaires coordonnés en vue de répondre à la pandémie.

Des équipements supplémentaires devraient être livrés au Mali dans les prochains jours, annonce l'UNICEF.

