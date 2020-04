Le Sénégal a enregistré mercredi sept nouveaux cas de coronavirus et huit nouvelles guérisons

08 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 8 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré, ce mercredi, sept nouveaux cas de coronavirus, soit deux cas contacts et cinq cas issus de la transmission communautaire, et huit nouvelles guérisons, a annoncé le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action, Dr. Aloys Wally Diouf, en faisant le point quotidien de la situation épidémiologique.

Ainsi, à ce jour, le Sénégal a enregistré 244 cas confirmés de Covid-19, 113 guérisons, deux décès, un évacué et 128 patients encore sous traitement dont l'état de santé est stable, selon le Dr. Diouf.

