RD Congo : la situation des Congolais bloqués à l’étranger évoquée à la Primature

08 Avril 2020

Kinshasa, RD Congo, 8 avril (Infosplusgabon) - Des pistes de solution ont été évoquées sur la situation des Congolais bloqués à l’étranger, au cours d’une réunion présidée mercredi, à Kinshasa par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Selon la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, le gouvernement se penche sur la question pour des solutions idoines, en prenant en compte l'ensemble des aspects y relatifs, notamment les précautions sanitaires nécessaires pour limiter la propagation du virus.

« Maintenant nous sommes à la recherche des solutions, voies et moyens pour pouvoir récupérer nos compatriotes bloqués par cette situation… Nous prenons les choses en main et nous nous occupons de nos compatriotes où qu’ils se trouvent. Il y a eu un cas de force majeure et l’Etat va prendre ses responsabilités, s’occuper des Congolais et de les ramener à la maison », a-t-elle ajouté.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion notamment, la ministre d'Etat, ministre des Affaires Étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la Communication et médias, la ministre près le Premier ministre, le ministre des Actions humanitaires, le vice-ministre de Transports et voies de communication, le vice-ministre de l'Intérieur, le conseiller social du Chef de l'Etat, le directeur général de la Direction générale des migrations (DGM), l'AGA de l'Agence nationale de renseignement (ANR), ainsi que le directeur général de Congo Airways.

Des Congolais, partis pour des raisons de santé, tourisme ou affaires à l'étranger sont bloqués dans plusieurs aéroports notamment à Nairobi, à Dubai et à Addis-Abeba, suite à la fermeture des frontières du fait de la pandémie du coronavirus.

FIN/INFOSPLUSGABON/KNB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon