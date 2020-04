Réunion ministérielle sur la situation des subsahariens en Tunisie face au coronavirus

08 Avril 2020

Tunis, Tunisie, 8 avril (Infosplusgabon) - La situation des étrangers en Tunisie, notamment les communautés originaires des pays africains au sud du Sahara, a été au centre d'une réunion qui a regroupé mardi, à Tunis, le ministre tunisien de l'Intérieur, Hichem Mechichi, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Kchaou, et le ministre délégué chargé des Droits de l'homme, des relations avec les instances constitutionnelles et de la société civile, Ayachi Hammami, et plusieurs autres cadres supérieurs gouvernementaux.

Les participants à la réunion ont notamment examiné les voies et moyens à trouver pour encadrer les étrangers en général et, en particulier, les ressortissants des pays africains subsahariens pendant cette période exceptionnelle.

Ils ont convenu de la nécessité d'assurer les nécessités vitales aux étrangers au même titre que les nationaux.

Les participants à la réunion ont également adopté une série de mesures liées au fonctionnement du travail des organisations qui contribuent à l'encadrement des étrangers en Tunisie en leur apportant des aides en nature et financières, tout en appelant les propriétaires immobiliers à reporter les dates de paiement des loyers pour les mois d'avril et de mai.

Les participants ont également plaidé pour la suspension de la fin des délais réglementaires de séjour en Tunisie à partir du 1er mars jusqu'à l'extinction de la cause.

La réunion a été aussi une occasion pour lancer un appel aux étrangers, les invitant à respecter le couvre-feu et le confinement sanitaire général et d'appeler le 190 en cas nécessité.

