Le président tunisien plaide pour la conjugaison des efforts au plan international pour contrer le coronavirus

Tunis, Tunisie, 8 avril (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Kais Saied, a insisté, mardi, sur la nécessité de conjuguer les efforts au niveau international pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), déplorant que les mesures prises jusqu'à ce jour n'aient pas réalisé les objectifs auxquels aspire l'humanité toute entière.

Le chef de l'État tunisien, qui s'entretenait au téléphone avec le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a plaidé pour le dépassement des cadres habituels pour l'instauration d'un cadre juridique au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sera une référence fondamentale et unique pour la conjugaison des efforts.

Le président Saied a également eu un contact téléphonique avec le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, pour évoquer la situation sanitaire en Afrique et dans le monde, mais aussi les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Afrique du Sud.

Les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité d'unir les efforts au plan international pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Le président tunisien a souligné, à cet égard, que l'isolement et la fermeture des frontières ne suffisent plus et que les mesures prises au niveau de chaque pays ne constituent pas de solutions, en ce sens que la propagation du virus mortel ne cesse d'augmenter chaque jour.

