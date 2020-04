ONU condena ataque terrorista contra militares no norte do Mali

08 Avril 2020

Bamako, Mali, 8 abril (Infosplusgabon) – A Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA) condenou o ataque perpetrado segunda-feira por "terroristas" contra um quartel das Forças Armadas mmalianas, em Bamba, na província de Gao, no norte do país.

Segundo uma fonte de segurança, o assalto fez vários mortos e feridos entre os soldados malianos e causou elevados danos materiais.

O representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas no Mali e chefe da MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, diz-se chocado “com este ataque abjeto” e saudou “ a coragem e a determinação dos valorosos soldados malianos”, anuncia um comunicado da missão.

"Condeno com veemência este ataque terrorista perpetrado contra as Forças Armadas malianas. Apresento as minhas condolências ao Governo e ao povo malianos, bem como às famílias e aos próximos dos soldados malianos tombados no campo de honra, e desejo rápidas melhoras aos feridos”, declarou Annadif.

O diplomata onusino reiterou o compromisso "indefetível" da MINUSMA, ao lado dos Malianos, na sua busca legítima da paz e da estabilidade.

Muito cedo segunda-feira, um quartel das Forças Armadas malianas foi alvo de um "ataque terrorista" em Bamba, na província de Gao, durante o qual vários soldados morreram ou ficaram feridos.

Na sequência deste ataque, a MINUSMA enviou ao local três helicópteros que já procederam às evacuações médicas.

O número exato de soldados mortos não foi fornecido pela fonte, que revela que os assaltantes destruíram completamente o quartel e roubaram o material militar.

FIN/INFOSPLUSGABON/KNB/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon