La BAD approuve le Fonds d'affectation spéciale pour l'égalité de genre destiné à l'autonomisation économique des femmes

06 Avril 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 6 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau Fonds fiduciaire pour l'égalité de genre (GETF) visant à promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes à travers le continent.

Financé par des bailleurs de fonds, le GETF soutiendra la mise en œuvre et l'intensification du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) de la Banque et encouragera les opérations de prêt et hors prêt transformatrices en matière de genre, a indiqué un communiqué de la BAD.

Il s’agit du premier fonds thématique sur le genre dans l’histoire du Groupe de la Banque. Le Fonds sera créé pour une période initiale de 10 ans, a souligné la Banque.

L'AFAWA est une initiative panafricaine phare de la Banque qui vise à combler le déficit de financement d’un montant de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes en Afrique.

Par le biais de l'AFAWA, la Banque dirige une initiative majeure pour libérer la capacité entrepreneuriale et la participation économique des femmes pour un impact maximal sur le développement.

Mardi dernier également, le conseil d'administration de la Banque a approuvé un mécanisme de partage des risques qui est un instrument financier innovant pour réduire les risques auxquelles les entreprises appartenant à des femmes sont exposées, améliorer leur profil auprès des banques et les aider à se développer et à prospérer en tant qu'entrepreneurs, selon le communiqué.

Les principaux investisseurs dans le GETF sont les gouvernements de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

«C'est une excellente journée pour nous en tant que banque. C'est un grand jour pour le continent et les femmes africaines car cet instrument offre des moyens innovants de relever les défis de l'accès au financement pour les femmes chefs d'entreprise africaines », a affirmé le président de la BAD, Akinwumi Adesina.

Le Fonds africain de garantie (AGF) a été choisi comme premier partenaire d'exécution pour faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) détenues par des femmes.

AGF est une entité panafricaine qui fournit aux institutions financières des garanties et d'autres produits financiers pour soutenir les PME en Afrique.

Il dispose d'un réseau réparti dans 42 pays africains et plus de 150 institutions financières, que l'AFAWA exploitera.

Cette première transaction devrait débloquer jusqu'à 2 milliards de dollars US de crédit pour l’autonomisation des entreprises appartenant à des femmes à travers le continent.

Vanessa Moungar, directrice du département Genre, femmes et société civile de la Banque, a décrit cette approbation comme étant «le plus grand effort jamais réalisé pour combler le fossé en matière d'accès au financement pour les femmes dans l'histoire de l'Afrique» et elle a déclaré que les ressources du Fonds et le mécanisme de partage des risques accorderont la priorité à l’autonomisation économique des femmes et aux initiatives féminines à fort impact.

Elle a affirmé que le partenariat avec AGF est un point de départ pour mobiliser d'autres institutions financières et accroître l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs sur le continent.

Selon le communiqué, à part les donateurs du G7 et les Pays-Bas, d'autres pays manifestent un vif intérêt à contribuer à l'initiative, notamment le Rwanda et la Suède.

« Le Groupe de la Banque continuera de mobiliser des ressources afin de débloquer 5 milliards de dollars US de financement pour les entreprises appartenant à des femmes en Afrique. L'AFAWA est également un partenaire de mise en œuvre de l'initiative Women Entrepreneurship Finance (We-Fi) », souligne le communiqué.

