Nigeria: Le Nigeria pleure ses trois ressortissants morts du COVID-19 aux Etats-unis

06 Avril 2020

Abuja, Nigeria, 6 avril (Infosplusgabon) - Le Nigeria est entré en deuil après la mort de trois de ses ressortissants aux Etats-Unis, causée par le Coronavirus (COVID-19).

Le Consul général du Nigeria à New York, M. Benaoyagha Okoyen, a déclaré dans un communiqué que ces trois ressortissants sont en l'occurrence, M. Caleb Anya, un infirmier autorisé originaire de l'état d'Abia, dans la région du Sud-est du Nigeria, qui a contracté le virus pendant qu'il était en service à New York, l'épicentre de la Pandémie aux Etats-Unis.

L'autre victime âgée de 25 ans et répondant au nom de Bassey Offiong était un étudiant en dernière année en ingénierie chimique à Western Michigan University et est originaire de la localité de Calabar, au Nigeria. Il a succombé à la maladie le 28 Mars dernier à l'hôpital Beaumont, au Royal Oak, aux Etats-Unis.

La troisième emportée par le COVID-19 au pays de l'Oncle Sam est une femme âgée de 60 ans du nom de Hajia Laila Abubakar Ali qui a tiré sa révérence le 25 Mars dernier, alors qu'elle était sous traitement à l'hôpital Lincoln, à New York.

M. Okoyen a qualifié la mort de ces trois nigérians de "regrettable". Le gouvernement de l'état D'Abia a quant à lui exprimé sa tristesse par rapport à la disparition de l'infirmière autorisée, un natif de l'état.

"Le gouverneur Okezie Ikpeazu, le gouvernement et la population de notre état compatissent au malheur qui frappe la famille, les amis et les parents du défunt soignant, de même qu'à toutes les populations de la localité d'Ohafia d'où il est originaire. Sa perte nous rappelle les risques auxquels sont exposés le personnel soignant de notre pays et celui du monde entier pour nous protéger et nous saisissons cette occasion pour saluer une fois de plus leur courage et leur sacrifice et abnégation au profit des autres être humains.

"Nous supplions le Seigneur pour qu'il continue de les protéger, même si nous travaillons d'arrache-pied pour les doter suffisamment en équipements de protection pour les mettre à l'abri contre le COVID-19 et les autres maladies contagieuses. Que l'âme de Anya et celles des autres victimes puissent reposer en paix auprès du créateur.", a exprimé le gouvernement de l'état D'abia, dans un communiqué publié dimanche par le Commissaire à l'information de l'état.

Le gouverneur de l'état d'Oyo, M. Seyi Makinde, a annoncé qu'il a été testé deux fois négatif au virus et qu'il va reprendre, ce Lundi, sa fonction en tant que chef du Task Force de l'état d'Oyo sur le COVID-19.

"Je suis profondément touché par vos prières et vos marques de sympathie durant cette période. Je vous en suis si reconnaissant. J'ai reçu ce soir les résultats de mon deuxième test au COVID-19 qui se sont révélés négatifs. Je tiens également à remercier le professeur Temitope Alonge qui a assuré l'intérim à la tête du Task Force lors de mon absence. Je suis également reconnaissant des autres membres qui composent le Task Force de l'état d'Oyo sur le Covid-19 pour leur collaboration. Je reprendrai service à la tête du Task Force, demain, Lundi.", a écrit, dimanche, M. Makinde sur son compte Twitter.

