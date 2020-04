Le Niger compte 184 cas confirmés de coronavirus

06 Avril 2020

Niamey, Niger, 6 avril (Infosplusgabon) - Le Niger compte au total 184 cas confirmés de coronavirus, 13 guéris, dix décès et 161 en cours de traitement, dont l'état est stable, selon un dernier bilan établi lundi par le ministère de la Santé.

Niamey, la capitale, compte l’essentiel des patients atteints du Covid-19.

Cependant à Maradi, Tahoua et Konni, des examens virologiques ont détecté un cas dans chacune de ces localités.

Le premier cas de coronavirus a été enregistré le 19 mars dernier au Niger.

Le gouvernement a rappelé qu’en cas d’apparition, toux fièvre et rhume ou difficulté respiratoire chez toute personne sans distinction, cinq mesures sont à prendre, notamment éviter tout contact avec l’entourage, porter le masque, éviter de toucher la bouche, les yeux, le nez, et téléphoner au 15 et éviter de voyager.

