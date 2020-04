Les récalcitrants au couvre-feu arrêtés au Rwanda

06 Avril 2020

Kigali Rwanda, 6 avril (Infosplusgabon) - Plusieurs personnes, dont un pasteur, ont été arrêtées, dimanche, à Kigali, la capitale rwandaise, pour violation du couvre-feu instauré afin de juguler la propagation du COVID-19.

Le porte-parole de la police nationale rwandaise, le commissaire de police John Bosco Kabera, a indiqué que des groupes de personnes ont été arrêtés pour violation des restrictions sanitaires et l'interdiction des grands rassemblements dans le cadre des mesures de distanciation sociale.

"Ils ont violé le couvre-feu pour avoir roulé en voiture sans autorisation et se rendaient à des destinations inconnues", a expliqué le chef de la police.

Les autorités rwandaises ont mis en garde leurs concitoyens contre toute visite et déplacement non nécessaire dans le pays et à l'étranger.

Avec un total de 100 cas positifs de Covid-19 enregistrés au Rwanda entre le 21 mars et le 5 avril, il a été recommandé à la population de respecter strictement les informations du ministère de la Santé pour empêcher la propagation de la maladie au niveau familial et communautaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon