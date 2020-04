L'ancien Premier ministre libyen post-Kadhafi, Mahmoud Djibril, est décédé du coronavirus

06 Avril 2020

Tripoli, Libye, 6 avril (Infosplusgabon) - Mahmoud Djibril, ancien Premier ministre libyen du Conseil national de transition (ex-CNT), bras politique des révolutionnaires (ex-révolutionnaires) qui ont renversé en 2011 le régime de Mouamar Khadafi, est décédé dimanche du coronavirus dans un hôpital du Caire, en Egypte.

Mahmoud Djibril, 68 ans, est décédé quelques jours après avoir été infecté par le coronavirus le 26 mars dernier.

Mahmoud Djibril est le président de l'Alliance des Forces Nationales (FN), une coalition de partis d'obédience libérale, qui avait remporté en 2012 les élections législatives, le premier scrutin libre de l'ère post-Kadhafi.

Plusieurs hommages ont été rendus à l'éminent homme politique libyen, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, saluant sa mémoire et son combat pour la démocratie, pour l'unité et la souveraineté de la Libye.

Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a indiqué que le Dr. Mahmoud Djibril était une "stature scientifique et une figure nationale éminente", en présentant "ses condoléances à la famille du défunt et à tous ses compagnons et amis".

L'ambassadeur américain en Libye, Richard Norland, a exprimé, de son côté, ses condoléances pour la mort du président de l'AFN, soulignant qu'il était "un homme et une personne respecté qui se souciait clairement du bien-être du peuple et de l'avenir du pays".

Il a considéré que "maintenant plus que jamais, il est devenu nécessaire pour tous les dirigeants libyens de mettre, de toute urgence, de côté les problèmes qui les séparent et de concentrer toutes leurs énergies sur la préservation de la santé de tous les Libyens et la lutte contre ce virus mortel".

La Représentante spéciale par intérim du Secrétaire général des Nations unies, cheffe de sa Mission d'appui en Libye (MANUL), Stephanie Williams, a salué la mémoire du président de l'Alliance des Forces Nationales et chef du Bureau exécutif à l'époque de l'ancien Conseil national de transition, "qui a consacré sa vie à servir son pays".

Mahmoud Djibril est né en 1952 en Libye et a obtenu une licence en économie et sciences politiques de l'Université du Caire en 1975, une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Pittsburgh, Pennsylvanie aux États-Unis en 1980 et un doctorat en planification stratégique de la même université en 1984.

Il avait pris la direction du Bureau exécutif du Conseil national de transition après le déclenchement de la révolution du 17 février.

Il a créé l'Alliance des Forces nationales (AFN), en 2012, au moment de la préparation des élections législatives au Congrès général national (CGN), qu'il a remportées contre les islamistes représentés par le Parti pour la Justice et la Construction (PJC).

Il a également été secrétaire du Conseil national de planification et directeur du Conseil de développement économique sous l'ancien régime.

