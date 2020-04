Identification des deux terroristes tués samedi en Tunisie

05 Avril 2020

Tunis Tunisie, 5 avril (Infosplusgabon) - Les deux présumés terroristes, éliminés samedi soir par les forces armées tunisiennes sur les massifs mont Salloum, dans la région de Kasserine, proche de la frontière algérienne, ont été identifiés, a annoncé dimanche le porte-parole de la gendarmerie, Hessameddine Jebabil.

Il s'agit de Nazem Dhibi né en 1987 et Mohamed Ouanas Hadji né en 1994 qui, tous deux, ont rejoint en 2013 la Katiba "Oqba Ben Naaf" avant de faire défection pour adhérer à la Katiba "Jund Khilafa".

Le nommé Mohamed Hadji connu sous le pseudonyme "Abou Messaab" a participé à plusieurs attentats "terroristes" dont l'attaque contre le domicile d'un ancien ministre de l'Intérieur, perpétrée le 24 mai 2014 et l'opération "Hancher Thalla" survenue le 16 juillet 2014 faisant 15 militaires tués.

Il a aussi pris part à l'embuscade, le 7 avril 2015 au Djebel "Magalie" qui avait fait 5 morts dans les rangs des militaires, aux attaques contre des militaires dans les massifs montagneux Salloum en 2015, à la décapitation du militaire "Said Ghazlani" le 5 novembre 2016 et à la décapitation des nommés Khalifa Sultani, le 3 juin 2017 et Khaled Ghazlani le 14 décembre 2018.

Le deuxième présumé terroriste, Nazem Dhibi a, pour sa part participé à l'attaque contre le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, à l'opération Hancher Thalla et à l'embuscade de du Mont "Magalie" ainsi qu'à la décapitation des trois personnes sus-citées.

