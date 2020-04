Coronavirus : grâce exceptionnelle du roi du Maroc en faveur des milliers de prisonniers

05 Avril 2020

Dakar Sénégal, 5 avril (Infosplusgabon) - Le Roi du Maroc Mohamed VI a accordé dimanche une grâce exceptionnelle à des milliers de prisonniers et instruit les autorités pénitentiaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des pensionnaires des maisons d'arrêt et de correction contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) présent dans les tous les pays du monde.

Selon un communiqué du ministère marocain de la Justice publié dimanche, 5.654 prisonniers ont bénéficié de la grâce royale.

Les graciés ont été choisis selon des critères humanitaires et objectifs liés à l'âge, à la précarité de leur situation sanitaire, à la durée de leur incarcération et à leur comportement exemplaire, a précisé la même source.

Cette opération sera exécutée de façon progressive compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire et à la nécessité de la prise de mesures préventives, a noté le texte.

Selon les directives royales, les bénéficiaires de la grâce doivent faire l'objet de surveillance et d'analyses médicales ainsi que d'isolement sanitaire dans leurs domiciles respectifs pour s'assurer de leur état de santé.

Le roi du Maroc avait, dès le début de la propagation du coronavirus, donné des instructions au gouvernement marocain pour prendre des mesures préventives pour faire face à la pandémie, rappelle-t-on.

Il avait plus précisément instruit le Premier ministre, Saâeddine El Othmani et tous les secteurs concernés à prendre les mesures nécessaires et à préparer la période à venir pour permettre au pays de faire face à la pandémie.

Ces instructions ont concerné la création d'un Fonds financier spécial pour gérer la pandémie (les aides financières aux nécessiteux devraient être remises lundi), la mise en place d'un comité de veille sanitaire, économique et stratégique et l'instauration de l'état d'urgence sanitaire pour limiter le déploiement des citoyens dans le but d'endiguer le virus mortel.

La Banque ALMaghrib avait, à cet effet, pris une série de nouvelles mesures qui permettent aux banques de faire appel à des financements en dirhams ou en devises étrangères pour leur permettre de faire face à leurs besoins additionnels de trésorerie, provoqués par les retraits massifs de dépôts clientèle constatés ces derniers jours, et qui seront amplifiés par le report des encaissements des crédits amortissables, rappelle-t-on.

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) avait annoncé sa décision de commencer à partir du 30 mars dernier l'application de mesures prises par les banques dans le cadre du comité de veille économique pour soutenir les ménages, les TPE, les PME touchés directement par les méfaits du coronavirus.

Ces mesures concernent notamment le report, à la demande écrite des clients, de trois mois les échéances de crédit pour les ménages, les TPE, les PME et les grandes entreprises sans que cela n'entraîne des pénalités pour retard de paiement.

Dans les mesures préventives, le Souverain chérifien avait instruit les dirigeants des forces armées et de la gendarmerie à mettre tous les moyens à la disposition de la Santé militaire au bénéfice des structures mises en place dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le roi Mohammed VI avait ordonné la Santé militaire à travailler en collaboration avec la Santé civile pour faire face à la crise de Covid-19.

Les autorités marocaines ont annoncé dimanche que le Maroc a enregistré dimanche 41 nouveaux cas d'infection confirmés portant à 960 le total des malades recensés dans le pays et 59 le nombre de décès dus à la maladie, rappelle-t-on.

