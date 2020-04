Covid-19 : Le Quai d’Orsay prend ses distances d’une analyse de son groupe de réflexion prévoyant un écroulement des régimes africains face au covid-19

05 Avril 2020

Paris, France, 5 avril (Infosplusgabon) – Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le rapport sur l’Afrique de son groupe de réflexion, le Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS), qui prédit un effondrement des régimes africains face au covid-19, ne représentent en aucune façon la position du Quai d’Orsay.

Le rapport du CAPS sur l’Afrique, intitulé "L'effet pangolin : la tempête qui vient en Afrique ?", consulté par le journal La Tribune et repris par le journal en ligne Mediapart, estime que la crise du Covid-19 pourrait être en Afrique "la crise de trop » et peut entraîner l’implosion des régimes fragiles au Sahel ou en bout de course en Afrique centrale, qualifiés d’Etat incapables de protéger leur population.

« Les notes produites par le Centre d’analyse et de prévision ne visent qu’à alimenter, de façon libre, la réflexion interne sur l’ensemble de la politique étrangère. Elles ne représentent en aucune façon la position du Quai d’Orsay », a déclaré vendredi au cours d’un point de presse Agnès von der Mühll, directrice de la communication et de la presse, porte-parole du Quai d’Orsay.

La crise qui va découler du covid-19, selon le Centre d’analyse français, va également amplifier les facteurs de crise des sociétés et des Etats en exploitant un facteur déclencheur de contestations qui serait un nombre élevé de morts, le décès d'une personnalité ou, enfin, la comparaison entre Etat fragiles (Sahel et Afrique centrale) et solides (Rwanda, Sénégal).

"Anticiper le discrédit des autorités politiques signifie accompagner en urgence l'émergence d'autres formes d'autorités africaines crédibles pour s'adresser aux peuples afin d'affronter les responsabilités de la crise politique qui va naître du choc provoqué par le Covid-19 en Afrique. Face au discrédit des élites politiques, il convient de trouver d'autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques", affirme ce groupe de réflexion du Quai d’Orsay, chargé de mener des missions d'analyse de l'environnement international.

La note du CAPS a souligné que dans cette optique de renouvellement des dirigeants africains, la France doit « se positionner clairement et rapidement sur la fin d'un système et sur une transition » et trouver des interlocuteurs à la fois fiables et légitimes pour compenser la possible faillite des Etats en se basant sur quatre catégories d'acteurs qui ont la capacité de mobiliser des foules : les autorités religieuses, les diasporas, les artistes populaires et des entrepreneurs économiques et des businessmen néo-libéraux sans négliger de soutenir des paroles publiques d'experts africains scientifiques et spécialistes de la santé.

Le CAPS, anciennement connu sous le nom de Centre d'analyse et de prévision (CAP) et avant direction de la Prospective, est un groupe de réflexion du Quai d’Orsay français dont la mission est de « contribuer à la préparation des décisions en matière de politique étrangère » en « procédant à l’analyse de problèmes internationaux d’actualité » et en « conduisant des études prévisionnelles sur l’évolution à moyen et long termes des relations internationales ».

Composé de diplomates de carrière, d'universitaires mais aussi d'agents d'autres ministères, le Centre est chargé de mener des missions d'analyse de l’environnement international, de faire des recommandations stratégiques et d'assurer une présence française dans les cercles de réflexion et de débat européens et internationaux.

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon