Les Ghanéens célèbrent le dimanche des Rameaux dans le calme suite au confinement et à la fermeture des églises

05 Avril 2020

Accra, Ghana,5 avril (Infosplusgabon) - Les chrétiens du Ghana célèbrent ce dimanche le dimanche des Rameaux, mais sans les processions joyeuses normales avec de la musique et sans agiter des branches de palmier pour commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.

En effet, les principales villes du pays à savoir Accra, Kumasi et Tema sont en confinement, les églises ont été fermées et les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits dans tout le pays, entre autres mesures prises par le gouvernement pour contenir la propagation du COVID-19 (coronavirus).

De nombreux pasteurs se sont adressés à leurs fidèles via les médias sociaux à travers des prières et des messages lors du dimanche des Rameaux, qui célèbre la dernière fois que Jésus est allé à Jérusalem avant son arrestation, son procès, sa crucifixion, sa mort, son enterrement et sa résurrection trois jours plus tard.

Les rues d'Accra sont calmes avec des policiers et des soldats en patrouille.

En vertu des ordonnances du confinement, les populations sont autorisées à sortir pour acheter de la nourriture et des médicaments.

Par ailleurs, neuf nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés par les Services de Santé du Ghana (GHS), ce qui porte le nombre total de cas dimanche matin à 214.

Six cas ont été confirmés dans la région du Grand Accra tandis que les trois autres ont été enregistrés dans la région d’Ashanti.

Un pourcentage élevé de cas enregistrés au cours de la semaine écoulée concernait des personnes n'ayant pas d'antécédents de voyage et n'ayant pas été en contact avec une personne infectée.

Cette tendance inquiète les autorités sanitaires car la recherche de contacts dans ces circonstances devient difficile.

Par ailleurs, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo doit s’adresser à la nation dimanche soir pour évaluer la situation, en particulier après le confinement des principales villes et cantons.

