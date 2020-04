Quatre nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus au Mali

05 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 5 avril (Infosplusgabon) - Quatre nouveaux cas de la maladie à coronavirus ont été enregistrés dimanche au Mali, portant à 45 le nombre total de malades, a annoncé le ministère malien de la santé dans un communiqué.

Le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales du Mali "communique, ce jour 5 avril 2020, les services de santé ont enregistré 4 nouveaux cas de COVID-19". Ces cas se répartissent comme suit: Commune ll du district de Bamako, 2 cas; deux hommes âgés respectivement de 34 et 58 ans; Commune VI du district de Bamako 2 cas; deux hommes âgés respectivement de 42 et 75 ans.

"Ces 4 nouveaux cas portent à 45 le nombre total de cas au Mali.

Deux cas de décès dont un constaté à l'arrivée ont été enregistrés, à Kayes et Bamako, portant le nombre total de décès à cinq (5)", souligne le ministère en charge de la santé.

"Tous les autres cas sont actuellement pris en charge sur les sites de traitement. La recherche continue pour identifier et retrouver toutes les personnes-contact", indique le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, qui invite les populations à rester sereines et aux respects des mesures de prévention.

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2020

