Le Togo se dote d’un organe interministériel de gestion du Covid-19

05 Avril 2020

Lomé, Togo, 5 avril (Infosplusgabon) - Le Togo s’est doté d’un organe interministériel de gestion de la crise sanitaire liée à l’expansion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), placé sous la présidence du chef de l’état Faure Essozimna Gnassingbé, a-t-on appris de sources officielles ce dimanche à Lomé.

Cet organe dénommé Coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 au Togo (CNGR Covid-19), il a pour mission «d’assurer la coordination interministérielle de la mise en œuvre des décisions gouvernementales, leur préparation et mise en exécution, la centralisation et l’analyse de toutes les informations en relation avec la pandémie, la conception des scénarii d’anticipation et de riposte, et la planification, la programmation et le suivi-évaluation des interventions de la riposte », indique le décret pris par le président de la république.

La structure est composée d’une douzaine de ministères engagés dans la lutte contre la pandémie et comprend en outre des services de santé des armées, des ordres des médecins et pharmaciens, du secteur privé, des agences nationales de protection civile et de sécurité alimentaire, ou de syndicats de transporteurs entre autres, tous nommés par décret, précise-t-on.

En rappel, le Togo compte depuis samedi dernier, 41 cas confirmés positifs de malades infectés par le coronavirus. Plusieurs mesures coercitives sont prises pour éviter l’expansion de la maladie, notamment un état d’urgence sanitaire pour une période de trois mois et un couvre-feu allant de 20h à 6h.

