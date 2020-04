41 cas confirmés de Coronavirus enregistré au Togo

05 Avril 2020

Lomé, Togo, 5 avril (Infosplusgabon) - Le nombre de malades infectés au Coronavirus (Covid-19) a atteint le chiffre de 41 depuis samedi, a-t-on appris ce dimanche de bonnes sources à Lomé.

Outre les 41 cas confirmés positifs, signalent des sources proches de l’Unité opérationnelle en charge du traitement des malades, on note 3 décès, 24 cas encore en traitement et 17 guéris.

Chaque jour, a-t-on constaté, le nombre de cas prend de plus en plus de l’ampleur poussant le gouvernement à prendre au jour le jour des mesures plus drastiques pour y faire face.

La dernière mesure, concerne des restrictions dans le domaine des transports publics afin d’éviter des contacts trop rapprochés entre les passagers.

