Coronavirus : Le chef de l'ONU exhorte à l'unité en mobilisant «chaque once d'énergie» pour vaincre la pandémie

05 Avril 2020

New York, Etats-Unis, 5 avril (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné vendredi, qu'il ne devrait y avoir qu'un seul combat dans notre monde aujourd'hui. M. Guterres s’exprimait à l’occasion de son appel "fort et clair" à se joindre à « notre bataille commune contre le COVID-19 ».

Dans un communiqué publié il y a 10 jours, l'ONU avait appelé à un cessez-le-feu mondial immédiat pour aider les habitants des régions déchirées par la guerre à recevoir une aide vitale pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

« Nous savons que la pandémie a de profondes conséquences sociales, économiques et politiques, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité internationales », a déclaré le chef de l'ONU, lors d'une conférence de presse virtuelle décrivant l'impact de l'appel au cessez-le-feu à ce jour.

Le communiqué indique qu'il a cité des restrictions persistantes à la circulation par les gouvernements partout dans le monde et des facteurs qui pourraient contribuer à la montée du mécontentement et des tensions politiques, mais il a affirmé que "l'appel mondial au cessez-le-feu résonne dans le monde entier".

Il a souligné que l'appel a été approuvé par 70 Etats membres, des partenaires régionaux, des acteurs non étatiques et autres.

« Les chefs religieux, notamment le Pape François, ont joint leurs voix à l’appel en faveur d'un cessez-le-feu mondial, tout comme les citoyens, à travers la mobilisation populaire en ligne », a déclaré António Guterres aux journalistes.

Bien qu'un nombre important de combattants et de milices aient accepté l'appel, le chef de l'ONU a souligné qu'«il y a un énorme fossé entre les déclarations et les actes et entre le fait de traduire des mots en paix sur le terrain et dans la vie des gens».

Il a reconnu les «énormes difficultés» dans la mise en œuvre d'une trêve pour mettre un terme aux conflits qui sévissent depuis des années et où «la méfiance est profonde».

Par ailleurs, il a reconnu que «tous les gains initialement obtenus demeurent fragiles et facilement réversibles».

Le chef de l'ONU a observé que dans de nombreuses situations critiques, les combats n'ont pas cessé et, dans certains cas, les conflits se sont même intensifiés.

«Nous avons besoin d'efforts diplomatiques solides pour relever ces défis », a-t-il affirmé. «Pour faire taire les armes, nous devons élever la voix pour la paix».

M. Guterres a expliqué que ses envoyés et lui-même se sont engagés avec des acteurs des conflits pour aider à faire avancer les cessez-le-feu.

S'agissant de la Libye, il a déclaré que les parties belligérantes avaient accueilli favorablement les appels à l'arrêt des combats, mais que les affrontements se sont intensifiés de manière drastique sur tous les fronts, entravant les efforts pour répondre efficacement au COVID-19.

«J'exhorte les deux parties, et toutes les autres personnes directement et indirectement impliquées dans le conflit, à mettre immédiatement un terme aux hostilités pour permettre aux autorités de lutter efficacement contre la menace du COVID-19», a souligné M. Guterres.

Le chef de l'ONU a lancé un appel spécial à ceux qui ont une influence sur les parties belligérantes «à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le cessez-le-feu devienne une réalité».

FIN/INFOSPLUSGABON/GFD/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon