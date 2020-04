COVID-19 : Prolongation de l’état d’urgence de 45 jours par les députés gambiens

05 Avril 2020

Banjul, Gambie, 5 avril (Infosplusgabon) - Les députés gambiens ont adopté une motion pour la prolongation de la période de l'état d'urgence de 45 jours dans tout le pays avec effet au 3 avril pour contenir la propagation du COVID-19.

Tout en approuvant la prolongation, les députés ont déclaré qu'elle permettra à l'Exécutif de prendre des mesures pour contrôler la propagation du coronavirus dans le pays.

Le procureur général et ministre de la Justice, Abubacarr M Tambedou, a déposé jeudi sur la table de l’Assemblée nationale une motion du gouvernement dont le but est de faire passer la durée du décret présidentiel d’état d'urgence de sept jours à 90 jours, mais elle a été renvoyée à la Commission permanente de l'Assemblée sur les droits de l'homme et les questions constitutionnelles.

Après son passage devant la commmission, les députés ont approuvé les recommandations de celle-ci pour une prolongation de 45 jours au lieu de 90.

Durant ces 45 jours, les bars, les casinos et les salles de jeux, les cinémas et les vidéoclubs, les salles d'événements, les gymnases, les stades, les boîtes de nuit, les piscines publiques et les zones sportives doivent rester fermés au public.

Deux patients diagnostiqués positifs le mois dernier, ont été libérés mercredi de l’hôpital après guérison.

Le ministre de la Justice, lors de son face à face avec les membres du Parlement, a indiqué qu'en cherchant à prolonger l’état d'urgence, le gouvernement ne propose pas un confinement, mais tente de lutter contre la propagation du COVID-19 dans le pays.

«Nous sollicitons une prorogation de l'état d'urgence afin que le gouvernement puisse mettre en place des restrictions sous forme de règlements qui peuvent protéger la population gambienne contre la pandémie. Trois des quatre règlements présentés au Parlement visent à restreindre les déplacements et à prévenir l'infection », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Ahmadou Lamin Samateh, a souligné que l’objectif de la prolongation de l'état d'urgence est d'éviter la propagation du virus.

