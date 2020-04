Afrique du Sud : La Fondation Nelson Mandela rend un vibrant hommage à un ex-général de l'ère Apartheid décédé

05 Avril 2020

Le Cape, Afrique du Sud, 5 avril (Infosplusgabon) - Le Président Cyril Ramaphosa et la Fondation Nelson Mandela ont rendu un vibrant hommage à un général de l'ère Apartheid qui a tiré sa révérence hier vendredi, et qui a joué un rôle essentiel dans l'organisation des premières élections démocratiques sud-africaines en 1994.

Le général Constand Vilijoen serait mort de cause naturelle dans sa ferme à Mpumalanga vendredi à l'âge de 86 ans.

L'ex chef d'état-major des Forces de défense sud-africaines était le responsable de la machine militaire du gouvernement de l'ère Apartheid qui avait déstabilisé plusieurs localités de la région dans les années 1980.

Cependant, après la chute de l'Apartheid, il a réussi à rassembler plusieurs membres de l'aile droite sud-africaine qui éprouvaient des craintes à l'égard du gouvernement post-apartheid dirigé par la majorité noire du pays.

Il a en outre, créé en 1993, le Front du peuple Africaner, une entité qui regroupe des Africaners conservateurs et avait contesté les élections démocratiques de 1994 qui ont porté le premier président noir du pays au pouvoir, Nelson Mandela.

Le peuple sud-africain, selon Ramaphosa, se souviendra de M. Vijoen comme quelqu'un qui a influencé plusieurs blancs du pays à abandonner les projets de résistance militaire au profit du processus démocratique.

"La principale contribution du général Viljoen a été sa réussite à démobiliser les conservateurs qui faisaient de la résistance pour qu'ils rejoignent la transition dans le pays, à un moment décisif de notre histoire. La transition avec sa carrière de commandant militaire pour devenir un législateur siégeant dans notre Parlement démocratique illustre le caractère inclusif, divers, et tolérant de notre nouvelle Constitution et de notre vie politique", a indiqué le Président Ramaphosa.

La Fondation Nelson Mandela a également rendu un hommage mérité au défunt général et à sa famille.

"Il faisait partie des plus formidables adversaires politiques de Nelson Mandela. Durant la période de la transition vers la démocratie, il avait choisi de négocier avec Madiba (nom clanique de Mandela) qui a salué sa démarche grâce à sa maturité et sa perspicacité qui l'ont poussé à choisir la paix à la place de la guerre. Un respect mutuel naquit après entre les deux hommes et Madiba l'a considéré jusqu'à la fin de sa vie comme un digne Sud-africain", a déclaré la Fondation dans un communiqué.

