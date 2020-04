Mise en place d’un Fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid 19 au Niger

04 Avril 2020

Niamey, Niger, 4 avril (Infosplusgabon) - Le gouvernement nigérien a mis en place vendredi un Fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19, annonce un communiqué publié à l’issue de la réunion du conseil des ministres.

Selon ce communiqué, le Fonds de solidarité pour la lutte contre le Covid-19 est destiné à la prise en charge des dépenses entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à savoir les dépenses de mise à niveau du dispositif sanitaire, les soutiens aux ménages et à l’économie, le fonctionnement du dispositif institutionnel de gestion de la crise liée au Covid-19 et toutes opérations entrant dans le cadre du plan de réponse au Covid-19.

Le Niger subit de plein fouet la pandémie du coronavirus avec, à la date du 02 avril dernier, une centaine de cas confirmés pour cinq décès.

Près de 1000 personnes ayant eu des contacts avec les malades sont confinées.

La ville de Niamey, la plus touchée, est placée en isolement sanitaire, alors que l’ensemble du pays est en état d’urgence sanitaire.

Les partenaires techniques et financiers du Niger ont annoncé des engagements de 127 milliards 655 millions francs CFA destinés au financement du Plan de gestion sanitaire du Niger relativement à la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Pour un budget total estimé à plus de 159 milliards FCFA, avec une mobilisation nationale d’un peu plus de 2 milliards FCFA, le gap de financement du plan de gestion sanitaire est estimé à 157,67 milliards de francs CFA, a indiqué le Premier ministre, Brigi Rafini, lors d’une une table ronde de mobilisation des ressources en faveur du "Plan de contingence national" destiné à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Niger.

L’objectif assigné à cette table ronde était de mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du Plan global de réponse à la pandémie.

La table ronde a réuni, les représentants de la Coopération bilatérale et multilatérale, ceux du Système des Nations unies, du secteur privé et les Organisations non gouvernementales internationales, ainsi que les membres du Comité interministériel de la gestion de la riposte à la pandémie de coronavirus.

FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon