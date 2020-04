Les médecins guinéens résolument engagés dans la lutte contre le Covid-19

04 Avril 2020

Conakry, Guinée, 4 avril (Infosplusgabon) - Les médecins guinéens ont juré de servir exclusivement leur pays et ses populations à la demande du président Alpha Condé, qui a échangé avec ses interlocuteurs au palais, selon les images retransmises dans la nuit de vendredi à samedi par la télévision nationale.

Le chef de l’Etat guinéen a martelé que sans l’unité au sein de la corporation, le combat contre le coronavirus, dont le premier cas a été décelé le 12 mars dernier, sera vain, soulignant que ce sera la catastrophe dans son pays.

Le ministre de la Santé, le médecin-colonel Rémy Lamah, et le directeur de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Dr. Sakoba Kéïta, ont promis, outre une trentaine de médecins, au chef de l’Etat qu’ils ont définitivement enterré la hache de guerre.

A tour de rôle, ils ont individuellement souligné avec force qu’ils s'engagent désormais à taire leur ego et à mettre leurs compétences au service de la nation.

Selon plusieurs sources bien informées, la sortie du chef de l’Etat avec des propos très durs est "compréhensible et normale" parce qu'une rivalité malsaine existe entre le ministère et l’ANSS depuis plusieurs mois.

La rencontre du chef de l’Etat et du corps médical est intervenue à un moment où, en 48 heures, la Guinée a enregistré 42 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, notamment entre jeudi et vendredi, portant ainsi à 73 le nombre de malades, dont deux guéris, et aucun cas de décès.

Selon l’ANSS, qui assure la disponibilité de 300 lits dans 48 heures à Conakry, les 71 malades hospitalisés sont hors de danger et la progression de la maladie s’explique par la multitude des contacts, dont certains refusent de se présenter dans les structures sanitaires.

Le chef de l’Etat, qui exprime ses inquiétudes et qui convoque régulièrement des réunions sur l’épidémie, et ses principaux collaborateurs ont été testés négatifs au coronavirus par l’ANSS lors de tests, effectués lundi et mardi derniers.

En revanche, 12 autres cadres, travaillant dans divers services de la présidence de la République, poursuit la même source, ont été testés positifs au coronavirus, avant d’être placés sous surveillance médicale.

La présidence de la République réitère ainsi aux populations le respect scrupuleux des consignes et autres mesures édictées par les services sanitaires nationaux.

L’ANSS précise que la Guinée est au stade 3 du Covid-19, assurant que des cas importés ont affecté d’autres personnes qui n’ont pas voyagé.

Le risque de pénurie de places d’hébergement des malades pousse les pouvoirs à scruter du côté des hôtels de la place en vue d’accueillir de futurs malades.

Aussi, les centres épidémiologiques, construits après l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola de 2015, dit-on, seront remis à niveau pour recevoir les malades.

Le gouvernement invite toutefois les populations à ne pas céder à la panique et à appliquer rigoureusement les mesures édictées dans l’état d’urgence sanitaire, décrété récemment par le président Alpha Condé avant l’observation depuis le début de la semaine d’un couvre-feu de 21h à 05h du matin.

Les risques de propagation du Covid-19, avertissent les responsables de l’ANSS, sont très élevés en Guinée où, précise-t-on, plus de 300 contacts des cas positifs du coronavirus échappent au contrôle de suivi, dont le taux est estimé à 70 pc.

Dans le cadre de cette lutte, le président Condé a annoncé récemment la fermeture des frontières terrestres, des églises et des mosquées.

Désormais, seuls quatre passagers sont autorisés à embarquer dans un taxi, contre 07 auparavant, un passager par moto et 7 à 10 pour les minibus qui transportaient souvent plus de 20 personnes.

Les écoles et universités ont été également fermées jusqu’à nouvel ordre.

Dans son second message à la nation depuis la déclaration du premier cas, le chef de l’Etat a dit que cette pandémie, apparue en décembre dernier et sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité, fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et de nuisance extraordinaire, frappant à ce jour, plus de 170 pays sur tous les continents.

Trois centres de suivi et de traitement ont été rapidement érigés à Nongo où l’Etat envisage d'accroître sa capacité d’accueil à 100 lits, à Kindia, à 135 km, et à Dubréka, à 50 km.

Pour sa part, le secrétaire général à la Ligue islamique, Ali Jamal Bangoura, a invité en début de semaine les populations, notamment les musulmans, plus de 90 pc des Guinéens, à multiplier les invocations, ainsi que les prières, et à observer, entre autres, trois jours de jeûne à compter de mardi prochain.

On rappelle que le gouvernement a interdit, depuis l’apparition du premier cas, les regroupements de plus 50 personnes, avant d’élargir la mesure aux activités sportives et culturelles qui ont été suspendues.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOT/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon