Trois compagnons de l'opposant malien Soumaila Cissé libérés vendredi soir

Bamako, Mali, 4 avril (Infosplusgabon) - L'Union pour la république et la démocratie (URD), principal parti d'opposition au Mali, a annoncé, ce samedi, la libération, vendredi soir, des trois derniers membres de la délégation du député Soumaïla Cissé, enlevés avec ce dernier le 25 mars par des djihadistes.

Ainsi, seul Soumaila Cissé, enlevé avec sa délégation vers Niafunké, alors qu'il était en campagne pour les élections législatives du 29 mars dernier, reste encore aux mains de ses ravisseurs.

Cinq autres membres de sa délégation avaient été libérés dans la nuit du jeudi au vendredi.

Son garde du corps avait été tué lors de l'enlèvement, rappelle-t-on.

Soumaila Cissé, qui était candidat à sa propre succession dans la circonscription de Niafunké, son fief, a été réélu dès le premier tour, selon les résultats provisoires proclamés jeudi par le ministre de l'Administration territoriale.

L’URD, qui dit suivre avec l'attention requise l'évolution de la situation, a remercié vivement toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour un dénouement heureux de cette affaire.

On rappelle que Soumaila Cissé était arrivé au second tour des élections présidentielles de 2013 et 2018, à l'issue desquelles, il avait été battu par le président Ibrahim Boubacar Kéita.

