Le FMI approuve le décaissement de 165,99 millions de dollars en faveur de Madagascar pour faire face à la pandémie de Covid-19

04 Avril 2020

Washington, Etats-Unis, 4 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé, vendredi, un décaissement, au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR), d'environ 165,99 millions de dollars pour aider Madagascar à répondre à ses besoins urgents de balance des paiements, résultant du déclenchement de la pandémie de Covid-19.

La pandémie de Covid-19 a de graves répercussions sur l'économie de Madagascar.

Le tourisme est confronté à un déclin spectaculaire, et des perturbations affectent les exportations minières et manufacturières, ainsi que le commerce et l'investissement.

Pour atténuer le choc de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures immédiates et appropriées, y compris des mesures fiscales urgentes pour renforcer la protection sociale et soutenir les plus vulnérables, notamment par le biais de dons d'aliments de base; par la suspension de certaines taxes et cotisations sociales pour soutenir le secteur privé; et par la fourniture de liquidités pour préserver la stabilité du secteur financier.

Cependant, la détérioration des perspectives macroéconomiques et de la situation budgétaire a créé des besoins urgents en termes de financement extérieur et budgétaire.

L'aide du FMI contribuera de manière substantielle à combler les besoins extérieurs immédiats et à préserver l'espace budgétaire pour les dépenses de santé essentielles liées au COVID-19.

Elle devrait également contribuer à catalyser un soutien supplémentaire des donateurs.

Concluant les discussions du Conseil d'administration, Mitsuhiro Furusawa, directeur général-adjoint et président de séance, a dit que le Covid-19 a de graves répercussions sur l'économie de Madagascar.

"En raison d'une réduction spectaculaire du tourisme et de perturbations pour les exportations des industries manufacturières et extractives, ainsi que dans les transports, les communications et les services, la croissance du PIB réel devrait fortement décliner".

“La situation budgétaire se détériore rapidement également avec des dépenses de santé et sociales supplémentaires et un manque à gagner important en termes de recettes fiscales. La FCR aidera les autorités à répondre aux besoins urgents de financement budgétaire et extérieur pour atténuer l'impact de la pandémie," a-t-il dit.

Bien que les risques pesant sur les perspectives soient importants, compte tenu du haut degré d'incertitude, Madagascar continue d'être évalué avec un faible risque de surendettement extérieur.

Au-delà de la réponse immédiate, les autorités restent attachées à des politiques économiques qui assureront une croissance durable et inclusive à moyen terme.

"Un soutien financier supplémentaire des autres partenaires au développement, au-delà de celui qui avait déjà été décidé avant le déclenchement de cette pandémie, est nécessaire pour combler le déficit de balance des paiements résiduel et pour soulager la situation budgétaire".

