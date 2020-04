Le chef de l’Etat sénégalais invite ses compatriotes à prendre "très au sérieux" la pandémie du Covid-19

04 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 4 avril (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a invité, vendredi soir, à Dakar, ses patriotes à se mobiliser et à pendre "très au sérieux" la pandémie du coronavirus (Covid"19) en évitant toute stigmatisation à l’égard des malades.

"Ne baissons pas la garde. Restons mobilisés dans l’observance des règles d’hygiènes individuelles et collectives. Respectons les mesures édictées par l’état d’urgence, limitons nos déplacements, restons à la maison. Prenons très au sérieux cette maladie et évitons la stigmatisation pour une maladie certes très contagieuse mais pas du tout honteuse", a-t-il appelé dans son message à ses compatriotes, à la veille de la célébration, ce samedi, du 60ème anniversaire de l'indépendance du pays.

"C’est en observant ces règles que nous éviterons une propagation générale du virus que nos structures de santé ne pourront pas contenir", a ajouté le président Sall.

Il a invité la population à signaler aux services de santé tout cas suspect pour une prise en charge précoce, soulignant la nécessité pour l’armée de s’adapter au nouveau défi sanitaire.

"Face à cette pandémie sans précédent, je suis rassuré que toutes nos forces, toutes nos intelligences sont unies dans le même élan de lutte".

"Cette pandémie Covid-19, inédite par sa brutalité, son ampleur et ses effets paralysants, renseigne à suffisance sur les nouvelles menaces qui pèsent sur l’Etat-Nation. Nos forces de défense et de sécurité doivent donc s’adapter davantage à la prise en charge de ces périls au double plan stratégique et opérationnel", a-t-il dit.

Le Sénégal a enregistré vendredi 12 nouveaux cas, sept cas importés et cinq cas contact, ce qui porte à 207 le nombre de malades enregistrés depuis le 2 mars, date de l’apparition de la pandémie au Sénégal.

Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le nombre de malades guéris s’élèvent maintenant à 66, alors que la pandémie a fait jusque-là un décès survenu mardi dernier.

Le président Sall a annoncé une série de mesures économiques destinées à atténuer l’impact de la pandémie sur la vie des ménages et sur l’économie nationale dont les prévisions de croissance sont revues fortement à la baisse, de 6,8 pc à moins de 3 pc.

Il a rappelé avoir mis en place un programme de résilience économique et sociale, destiné à renforcer le système de santé du pays et à soutenir les ménages, la diaspora du pays, les entreprises et leurs salariés.

Il a précisé que 64,4 milliards de francs CFA sont destinés au secteur de la santé pour couvrir toutes les dépenses liées à la lutte contre le coronavirus

L’Etat prendra également en charge le paiement des factures d’électricités de 965.522 ménages à hauteur de 15,5 milliards de francs CFA, les factures d’eau de 670.000 ménages pour un montant de trois milliards de francs CFA, alors que 69 milliards de francs CFA seront consacrés à l’achat de vivres pour un million de ménages éligibles.

"L’Etat sauvegarde la stabilité macro-économique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d’injection de liquidité, assortie de mesures fiscales et douanières", a ajouté le président Sall.

Il a estimé que la pandémie du coronavirus doit faire réfléchir davantage sur les limites et les vulnérabilités du pays, notamment dans le domaine alimentaire.

"Nous avons fait de grands progrès dans la production agricole pour assurer notre souveraineté alimentaire, mais nous devons encore produire plus et mieux, consommer sénégalais pour être moins dépendant des marchés extérieurs", a-t-il dit.

Le chef de l’Etat sénégalais présidera ce samedi à Dakar à une levée des couleurs qui se déroulera au Palais de la République, en lieu et place du grand défilé civil et militaire qui devait marquer la fête de l’indépendance dont le thème porte sur le "Rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes".

