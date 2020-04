Coronavirus : Le FMI se prépare à octroyer 221 millions de dollars US au Sénégal

03 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal et les services du Fonds monétaire international (FMI) ont achevé les discussions sur l'accès d'urgence à la facilité de crédit rapide et à l'instrument de financement rapide pour aider ce pays d'Afrique de l'Ouest à relever les défis économiques posés par le COVID-19 (pandémie de Coronavirus).

Dans un communiqué publié, jeudi, le FMI a déclaré que la demande une fois approuvée par son Conseil d'administration mettra à la disposition des autorités sénégalaises, 221 millions de dollars US pour répondre aux besoins urgents en matière de budget et de balance des paiements résultant de la pandémie du COVID-19.

Le conseil d’administration examinera la demande en mi-avril, a indiqué le Fonds, notant que Dakar a pris des mesures énergiques pour enrayer la propagation communautaire du virus et met en œuvre un plan stratégique pour atténuer l’impact économique et social de la pandémie.

Selon le communiqué, les services du FMI ont achevé les discussions avec les autorités sénégalaises en vue d'un décaissement à la mi-avril de 221 millions de dollars, dont les deux tiers ou 147,3 millions de dollars US le seront au titre de l'instrument de financement rapide (IFR) et un tiers de ce montant ou 73,6 millions de dollars US sont financés par la facilité de crédit rapide (FCR).

Le Fonds a noté que la pandémie de COVID-19 a affaibli les perspectives macroéconomiques de l’économie du Sénégal.

Les mesures de confinement pour éviter la propagation du virus, la baisse de la demande extérieure, la diminution des envois de fonds et l'arrêt brutal des voyages et du tourisme ont un impact significatif sur la croissance et génèrent un besoin urgent pour la balance des paiements.

"Le FMI aidera à préserver l'espace budgétaire pour les dépenses de santé essentielles liées au COVID-19, tout en catalysant un soutien supplémentaire des donateurs", a-t-il indiqué

«Cela permettra aux autorités de répondre aux besoins budgétaires et en matière de balance des paiements urgents résultant de la détérioration des conditions économiques mondiales et de la propagation du COVID-19 au Sénégal. La demande de financement du Sénégal sera examinée par le Conseil d'administration du FMI à la mi-avril».

Les autorités sénégalaises ont pris des mesures énergiques pour atténuer l'impact de la pandémie en déclarant l'état d'urgence, en fermant les écoles, en suspendant les vols, en interdisant les rassemblements publics et en mettant en place un couvre-feu.

Elles sont en train de mettre en œuvre un plan global d’amélioration du système de santé et de maîtrise de l'impact économique, notamment en mettant en place un fonds national de solidarité et en apportant un soutien ciblé aux ménages et aux entreprises vulnérables.

