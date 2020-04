Trente-un nouveaux malades au coronavirus en Guinée depuis jeudi

03 Avril 2020

Conakry, Guinée, 3 avril (Infosplusgabon) - Trente-un nouveaux cas de coronavirus ont été testés positifs, jeudi, dans la capitale guinéenne, a-t-on appris de source officielle.

Le pays se retrouve actuellement avec 52 cas positifs depuis le premier malade, une ressortissante belge, rentrée de vacances, testé le 12 mars dernier, précise l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS).

En service à la délégation de l’Union européenne (UE) en Guinée, le premier malade, âgé d’environ 50 ans, a été déclaré guéri à l’issue de sa période d’incubation de 14 jours sous la surveillance médicale au centre de Nongo, à la banlieue de la capitale.

L’ANSS, qui avait décelé, mercredi, 8 nouveaux cas, tous des malades communautaires, avertit qu’à ce rythme, si les populations ne respectent pas les mesures prises par les pouvoirs publics, le pays pourrait se retrouver sous peu avec une moyenne quotidienne de 1000 cas.

Elle précise que la Guinée est au stade 3 du Covid-19, assurant que des cas importés ont affecté d’autres personnes qui n’ont pas voyagé.

Le risque de pénurie des places d’hébergement des malades pousse les pouvoirs à scruter du côté des hôtels de la place en vue d’accueillir de futurs malades.

Aussi, les centres épidémiologiques, construits après l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola de 2015, dit-on, seront remis à niveau pour recevoir les malades.

Pour sa part, le secrétaire général à la Ligue islamique, Ali Jamal Bangoura, a invité les populations, notamment les musulmans, plus de 90% de la population, à multiplier les invocations et à observer trois jours de jeûne à compter de mardi prochain.

Le gouvernement invite toutefois les populations à ne pas céder à la panique et à appliquer rigoureusement les mesures édictées dans l’état d’urgence sanitaire, décrété récemment par le président Alpha Condé avant l’observation depuis le début de la semaine d’un couvre-feu de 21h à 05h du matin.

Les risques de propagation du COVID-19, avertissent les responsables de l’ANSS, sont très élevés en Guinée où, précise-t-on, plus de 300 contacts des cas positifs du Coronavirus échappent au contrôle de suivi, dont le taux est estimé à 70%.

Dans le cadre de cette lutte, le Président Condé a annoncé récemment la mesure de fermeture des frontières terrestres, des églises et des mosquées.

Désormais, seuls quatre passagers sont autorisés à embarquer dans un taxi, contre 07 auparavant, un passager par moto et 7 à 10 pour les minibus qui transportaient souvent plus de 20 personnes. Les écoles et universités ont été fermées, mercredi dernier jusqu’à nouvel ordre.

Dans son second message à la nation depuis la déclaration du premier cas, le chef de l’Etat a dit que cette pandémie, apparue en décembre dernier et sans précédent dans l’histoire récente de l’humanité, fait des ravages dans le monde à une vitesse de propagation et de nuisance extraordinaire, frappant à ce jour, plus de 170 pays sur tous les continents.

Trois centres de suivi et de traitement ont été rapidement érigés à Nongo où l’Etat envisage d'accroître sa capacité d’accueil à 100 lits, à Kindia, à 135 km, et à Dubréka, à 50 km.

On rappelle que le gouvernement a interdit, depuis l’apparition du premier cas, les regroupements de plus 50 personnes, avant d’élargir la mesure aux activités sportives et culturelles qui ont été suspendues.

