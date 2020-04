Le Togo pour des mesures économiques en soutien aux entreprises face au Covid 19

03 Avril 2020

Lomé, Togo, 3 avril (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a annoncé, mercredi soir, lors d’un discours à la Nation, la constitution d’un Fonds national de solidarité et de relance économique d’un montant de 400 milliards de F CFA en soutien aux populations et aux entreprises face aux impacts du Covid-19, a-t-on noté à Lomé.

Le gouvernement, dans sa démarche, n’a pas donné le montant qui sera affecté exactement aux PMI/PME et également aux mesures sociales.

« J’ai demandé au gouvernement d’étudier toutes les possibilités pouvant nous permettre de préserver au mieux l’activité économique des conséquences de la crise. Nous prendrons, en relation avec les institutions de l’Union économique et monétaire ouest africaine, des mesures pour soutenir les entreprises en particulier les PMI/PME affectées par les conséquences de la pandémie », a déclaré le chef de l’Etat, mercredi soir, prenant une batterie de mesures pour appuyer les entreprises.

Une attention particulière, a indiqué le président togolais, sera accordée aux jeunes entrepreneurs.

Le Togo compte à cet effet sur l’apport du gouvernement, la mobilisation de fonds auprès des partenaires internationaux, du secteur privé et des bonnes volontés pour y parvenir, a relevé le chef de l’Etat.

Des réflexions sont menées à cet effet, a-t-il souligné, pour « étudier la situation fiscale des entreprises au cas par cas, notamment celles qui sont les plus exposées aux conséquences de la crise ».

Il est également prévu, a, en outre, renchéri le ministre en charge de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, l’exonération des taxes, impôts et frais de douanes sur les médicaments et matériels de santé, en lien avec la riposte contre le Coronavirus.

Cela dans le but d'apporter un soutien à la consommation, à la production et à la sauvegarde de l’emploi.

Le Togo, rappelle-t-on, compte 36 cas confirmés d’infection au coronavirus.

Le pays n’a pas pris des mesures de confinement, mais a décrété un Etat d’urgence sanitaire de trois mois et un couvre-feu de 19 h à 6 h à partir de ce jeudi 02 avril, prioritairement à Lomé, la capitale.

Des heures de travail sont réajustées : une journée continue de 9 h à 16 h, avec possibilité aux entreprises du secteur privé à l’adapter à leur convenance.

