COVID-19 : 100 millions de F CFA de la Brasserie du Congo pour lutter contre le coronavirus dans le pays

Brazzaville, Congo, 3 avril (Infosplusgabon) - La Brasserie du Congo (BRASCO) a fait jeudi un don de 100 millions de F CFA au gouvernement congolais pour la lutte contre le coronavirus dont le pays a confirmé 22 cas.

Le don de la BRASCO a été réceptionné par le Premier ministre congolais, Clément Mouamba.

Selon le secrétaire général de la Brasserie du Congo, Yves Makaya, le geste de solidarité est effectué au nom des actionnaires de sa société, à savoir les groupes Heineken et CFAO motors Congo.

‘’Au nom de Denis Martin, directeur général de la Brasserie du Congo et de l’ensemble du personnel, je viens de remettre un chèque de cent millions F CFA au Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba. C'est notre contribution dans la lutte contre le COVID-19 ‘’, a-t-il déclaré peu après la réception.

À cet effet, le secrétaire général de la Brasco a lancé un appel aux entreprises disposant de stocks de glycérine et d’eau oxygénée à se rapprocher de la Brasco. Ces produits sont indispensables à la fabrication du gel hydro-alcoolisé qui pourrait être distribué à la population.

Présent en République du Congo depuis 60 ans, le groupe BRASCO emploie plus de huit cents salariés et distribue localement au moins 2,9 millions d’hectolitres de bières et de boissons gazeuses. Réceptionnant le chèque, le Premier ministre a salué l'élan de solidarité que vient de démontrer la BRASCO vis-à-vis du gouvernement et des Congolais.

En dépit de l’entrée en vigueur des mesures prises par le gouvernement congolais, notamment le couvre-feu et le confinement, nombreux sont les Brazzavillois qui peinent à rester chez eux. Décrété le 18 mars dernier par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-Nguesso, le confinement n’est presque pas respecté, a-t-on constaté jeudi matin.

Il suffit de parcourir certaines artères principales de Brazzaville pour se rendre compte de l’application ou non du confinement annoncé par le président de la République.

En effet, des quartiers de Djiri à Talangaï (nord) en passant par Moungali (centre) de la ville, l’ambiance est presque habituelle dans les marchés. Des foules déferlent dans tous les sens à l’image du marché de Texaco sur l’avenue de l’Intendance. A Massengo (nord-ouest) et à Moukondo (sud), par exemple, des habitants ont pris d’assaut les dépôts de gaz en début de matinée.

Dans les moyens de transport en commun, notamment ceux de la Société de transport public urbain (STPU), la mesure de distanciation sociale n’est pas respectée puisqu’il n’est pas rare de voir des gens occuper des allés par manque de sièges, a-t-on encore constaté.

