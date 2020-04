Gabon : Le nombre de contaminations au covid-19 passe de 16 à 21

03 Avril 2020

Libreville, Gabon, 3 avril (Infosplusgabon) – Le Gabon a enregistré, ce vendredi, trois nouveaux cas de contamination au coronavirus portant ainsi de 16 à 21, le nombre de personnes testées positives, dont un décès, a-t-on appris à Libreville, ce vendredi, de source officielle.

On note, notamment, un cas de guérison et le gouvernement pourrait, dans les prochains jours, opter pour un confinement total à travers le pays afin de renforcer son arsenal préventif jugé laxiste par bon nombre de responsables d’Organisation non gouvernementale (ONG), à Libreville.

Si le Gabon est victime d’une contamination importée, les mesures élémentaires pour contrer l’évolution de la pandémie ont été entrecoupées par des annonces qui n’ont pas fait leur preuve sur le terrain.

La 17e personne contaminées est une étudiante gabonaise résidant au Cameroun, et qui a été testée positive à la frontière au Nord du Gabon à la suite de la fermeture des Universités au Cameroun.

Dans la capitale, Libreville, les deux autres cas concernent un Gabonais de 36 ans qui aurait été contaminé sur son lieu de travail et un autre âgé de 54 ans.

Le patient zéro est désormais guéri, souligne les autorités gabonaises.

La population gabonaise est de 1,8 million d’habitants avec un peu plus de la moitié vivant dans la capitale, à Libreville.

Une épidémie de grande ampleur décimerait au moins le quart de la population vivant à Libreville, rappelle-t-on.

