La Gambie libère deux patients guéris du coronavirus

03 Avril 2020

Banjul, Gambie, 3 avril (Infosplusgabon) - Deux Gambiens diagnostiqués positifs le mois dernier au coronavirus (COVID-19) se sont rétablis et ont été libérés de l'hôpital, a déclaré mercredi, le ministre gambien de la Santé, Dr Ahmadou Samateh.

Il s’agit d'une femme de 28 ans et un homme de 71 ans originaire de la région de Numuyel Upper River qui a toujours insisté sur le fait qu’il n’avait pas le virus.

Dr Samateh a annoncé mardi 17 mars, le premier cas confirmé de coronavirus dans le pays, une dame qui est retournée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dimanche 15 mars en provenance du Royaume-Uni via l'aéroport international de Banjul.

S'exprimant mercredi lors d'une conférence de presse, Dr Samateh a déclaré : «Je répète, le premier et troisième COVID-19 en Gambie sont déclarés guéris de la maladie à la suite de deux tests consécutifs conformes aux directives et ont été libérés de l'hôpital".

Conformément aux directives de l'OMS, les deux tests négatifs consécutifs sur des individus sont une confirmation de leur guérison.

"Les cinq résultats de tests de laboratoire récents reçus de mardi à mercredi aujourd'hui sont tous négatifs, et cela inclut le test de laboratoire pour le premier cas de COVID-19 diagnostiqué en Gambie et le troisième cas de COVID-19 diagnostiqué en Gambie également, ces tests ont été négatifs", a-t-il affirmé.

«Cependant, nous voulons souligner que cela ne doit aucunement donner lieu à de la complaisance, cela signifie que nous devons toujours être aussi vigilants que possible. Le fait que les personnes se rétablissent ne signifie pas que nous devrions prendre la maladie à la légère car nous savons que la mortalité augmente dans le monde entier », a ajouté Dr Samateh.

Par ailleurs, la Présidence a clarifié les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour empêcher la propagation du coronavirus dans le pays.

Le Président Adama Barrow a déclaré vendredi 27 mars 2020 un état d'urgence sanitaire de sept jours.

Un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankareh, a indiqué : «Suite à la proclamation par le Président Barrow de l'état d'urgence vendredi 27 mars 2020, il souhaite clarifier les domaines de la vie publique touchés par la réglementation sur les pouvoirs d'urgence ».

« Plus précisément, et à des fins de clarté et de conformité effective, tous les bars, casinos et palais de jeux, cinémas et vidéoclubs, salles de spectacles, gymnases, stades, boîtes de nuit, piscines publiques, zones sportives sont fermés au public.

«De même, tous les rassemblements publics comme "les rendez-vous Ataya" et les rassemblements de rue de plus de cinq personnes sont strictement limités. Les restaurants doivent rester ouverts dans le seul but de vendre de la nourriture à emporter. Les propriétaires doivent garantir une distance de deux mètres entre deux personnes », indique le communiqué.

« Les salons de coiffure peuvent fonctionner dans la mesure où ils sont situés en dehors des marchés et les propriétaires doivent veiller à ce qu'au plus, deux personnes seulement soient présentes dans les locaux en méme temps » , ajoute le communiqué.

«De manière significative, tous les points de vente non alimentaires doivent fermer. Ces points de vente ne peuvent fonctionner qu'à une centaine de mètres en dehors du marché. Les vendeurs et commerçants de denrées alimentaires doivent travailler entre 6 h 00 et 14 h 00.

