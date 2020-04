Près de 394 milliards de FCFA pour faire face à l’impact négatif du coronavirus au Burkina Faso

03 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé, jeudi soir dans un message à la Nation, un ensemble de mesures, évaluées à près de 394 milliards de FCFA pour faire face à la pandémie du coronavirus.

"L’ensemble de ces mesures nécessite la mobilisation de près de 394 milliards de FCFA, représentant 4,45% de notre Produit Intérieur Brut. Ce montant intègre le plan global de riposte sanitaire qui se chiffre à environ 178 milliards FCFA", a déclaré M. Kaboré.

Au titre des mesures sociales d’accompagnement, pour les mois d’avril à Juin 2020, on note la prise en charge des factures d’eau de la tranche sociale, et la gratuité de la consommation au niveau des bornes fontaines, la prise en charge des factures d’électricité pour les couches sociales utilisant des branchements de 3 ampères monophasés, la sécurisation des stocks de produits de grande consommation, en concertation avec les acteurs de la chaine d’approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le territoire national.

Pour la relance de l’économie, M. Kaboré a annoncé la mise en place d’un fonds de relance économique des entreprises en difficultés d’un montant de 100 milliards FCFA et l’acquisition d’intrants agricoles et d’aliments pour bétail pour le soutien à la production vivrière et pastorale, d’un montant de 30 milliards FCFA.

Il a aussi mentionné l’instauration d’un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en particulier pour les femmes, pour la relance des activités de commerce des légumes et fruits, d’un montant de 5 milliards FCFA, le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments pour un montant de 15 milliards FCFA et la poursuite du règlement de la dette intérieure.

Le Président a souligné que les conséquences attendues de cette pandémie sur notre économie sont entre autres, la réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020, la baisse des recettes publiques, estimée à 306 milliards de FCFA, soit un déficit budgétaire de 5%, et le ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus avec pour conséquence des tensions de trésorerie de l’Etat.

