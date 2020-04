03 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Sénégal a enregistré ce vendredi douze nouveaux cas confirmés de coronavirus, soit sept cas importés concernant des Sénégalais revenant d'un pays africain, interceptés à la frontière le 29 mars dernier et mis en quarantaine, et cinq cas contacts, a annoncé le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale.

Onze patients ont été déclarés guéris, alors que l'état de santé des 139 cas actuellement sous traitement est stable, a assuré le ministère.

Depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, au début du mois de mars, ce pays a enregistré 207 cas confirmés, dont 66 guéris, 01 décès et 01 évacué.

