La Libye et le Qatar décident de coordonner leur lutte contre le Covid-19

Tripoli, Libye, 3 avril (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, a convenu avec l'Emir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, de coordonner la lutte des deux pays pour faire face au coronavirus et à ses effets.

Ils ont exprimé cette volonté lors d'un entretien téléphonique jeudi soir, indique un communiqué publié vendredi, qui précise que l'entretien a également porté sur "l'évolution de la situation en Libye et la crise de l'épidémie du coronavirus".

A cet égard, M. al-Sarraj a exprimé "ses remerciements pour le soutien du Qatar aux efforts libyens pour lutter contre l'épidémie".

On rappelle que la Libye a enregistré 11 cas d'infection au coronavirus et un décès survenu jeudi soir d'une femme de 85 ans.

Par ailleurs, l'Emir du Qatar a réaffirmé le soutien de son pays au Gouvernement d'union nationale pour "faire face à l'agression contre la capitale, Tripoli, et d'autres villes libyennes", appelant "à la cessation immédiate des bombardements répétés de zones résidentielles à Tripoli".

Il a souligné "la volonté de son pays de parvenir également à la stabilité en Libye", selon le communiqué.

Le président du Conseil présidentiel Fayez al-Sarraj, a rencontré, rappelle-t-on, l'Emir du Qatar à Doha, le 10 mars dernier, pour discuter des relations bilatérales, des moyens de les développer et de l'évolution de la situation politique et sécuritaire en Libye.

La Libye est en proie ces derniers jours à une escalade militaire marquée par une multiplication des tirs d'obus et de missiles sur les quartiers de Tripoli, accompagnés d'affrontements armés au sol à la périphérie de la capitale libyenne et dans d'autres villes, notamment, au centre et au sud-ouest du pays.

En dépit d'un appel à une trêve humanitaire pour favoriser les efforts de lutte contre la pandémie du coronavirus dans le pays, les violences ont continué entre les belligérants libyens.

