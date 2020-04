84 cas confirmés de coronavirus au Rwanda

03 Avril 2020

Kigali, Rwanda, 3 avril (Infosplusgabon) - Le nombre de cas de coronavirus a légèrement augmenté jeudi au Rwanda avec un total de 84 personnes atteintes.

"Nous avons recensé deux cas supplémentaires, a annoncé le ministère de la Santé, dans un communiqué..

Le gouvernement rwandais a prolongé la période de confinement jusqu'au 19 avril face à l'augmentation des cas d'infection dans le pays.

En vue de juguler la propagation du Covid-19, les autorités sanitaires rwandaises ont invité la population à respecter les mesures de prévention annoncées par le gouvernement, en particulier le lavage régulier des mains et la distanciation physique d'au moins un mètre entre les personnes.

Les autorités ont mis en garde les Rwandais contre les visites et déplacements non nécessaires dans le pays et à l'étranger.

