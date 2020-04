Premier décès du coronavirus en Libye

03 Avril 2020

Tripoli, Libye, 3 avril (Infosplusgabon) - La Libye a enregistré jeudi soir son premier décès par le virus corona, une femme âgée de 85 ans, a annoncé le Centre national libyen de lutte contre les maladies.

"Un premier cas de décès a été enregistré par la Libye; une femme de 85 ans", a précisé le Centre dans une publication sur son site dédié à l'évolution de la situation épidémiologique du Covid-19 dans le pays.

"Après avoir effectué un test de détection du virus Corona émergent, il a été constaté que l'échantillon était positif", a ajouté la même source sans donner davantage de détail sur les circonstances du décès de la patiente, à savoir si elle était est morte à son domicile ou à l'hôpital ni la région où elle se trouve.

La Libye compte jusqu'à présent 10 cas confirmés d'infection au coronavirus et avec le décès de cette octogénaire, le nombre total passe à onze dont un décès.

Les autorités libyennes ont pris des dispositions préventives à la propagation du virus, portant sur la proclamation d'un couvre-feu de 14h à 7h et la réduction du temps de travail dans les administrations se limitant de 9h à 12h ainsi que la fermeture des frontières, de l'espace aérien, des écoles, des restaurants et cafés et le confinement de la population à leurs domiciles.

Malgré les enveloppes budgétaires allouées aux dispositions préventives, les autorités sont toujours confrontées au versement par la Banque centrale des liquidités pour financer ces actions.

En outre, l'insécurité avec la poursuite de l'escalade militaire constitue également un obstacle aux efforts pour mieux lutter contre l'épidémie du coronavirus.

