Coronavirus : Le Burkina Faso révise son plan de riposte

03 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a révisé son plan de riposte contre la maladie à coronavirus estimé à 177 milliards de FCFA, a-t-on appris de source officielle.

"Le plan initial qui se chiffrait à un peu plus de 11 milliards F CFA et qui ne concernait que les villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, passe à un montant chiffré de plus de 177 milliards au titre de la riposte sanitaire", indique le service d’information du gouvernement.

Au regard de la progression de la pandémie, le gouvernement a également adopté le principe du traitement de la maladie à la chloroquine.

Un arrêté ministériel sera signé, validant la mise en œuvre du protocole de traitement à la chloroquine. Cet arrêté définira par la même occasion, les conditions dans lesquelles ce protocole devra être utilisé.

A la date du 02 avril 2020, le Burkina Faso compte 288 cas confirmés de COVID-19 avec 1752 cas contacts identifiés.

