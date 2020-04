Coronavirus : Le Burkina Faso pourrait connaitre un pic de 7000 cas graves d’ici fin avril, alerte le gouvernement

03 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso pourrait connaitre un pic de 7000 cas graves de la maladie à coronavirus d’ici fin avril si la chaîne de contamination n’est pas contenue, a alerté jeudi, le gouvernement burkinabè à l’issue du conseil des ministres.

"Quelques 8 régions sur les 13 que compte le Burkina Faso, sont déjà touchées par la pandémie et le gouvernement envisage, si la chaine de contamination n’est pas contenue, l’atteinte du pic de l’épidémie d’ici la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai, avec un seuil de 7 000 cas graves", lit-on dans le rapport du conseil des ministres, publié par le service d’information du gouvernement (SIG).

"C’est pourquoi les mesures barrières à la propagation du virus doivent être renforcées pour prendre en compte la sécurisation et la protection des personnels de santé, le renforcement du dispositif de prise en charge par la dotation adéquate de matériel et d’équipements des centres dédiés et des CHR, la mise à disposition des kits de test et des réactifs de façon continue pour éviter les ruptures et la multiplication des centres de dépistage", selon la même source.

Au titre des contributions pour la lutte contre la maladie, le gouvernement a reçu au 1er avril 2020, selon le ministre de la Communication, porte-parole, comme contribution au plan national, la somme de 1 milliard 106 millions 644 mille 771 F CFA.

Pour recueillir ces contributions, deux comptes ont été ouverts au trésor public et à la BCEAO.

A la date du 02 avril 2020, le Burkina Faso compte 288 cas confirmés de COVID-19 avec 1752 cas contacts identifiés.

