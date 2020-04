Coronavirus : Le Burkina Faso table sur une contreperformance avec une croissance économique de seulement 2%

03 Avril 2020

Ouagadougou, Burkina Faso, 3 avril (Infosplusgabon) - A cause de la maladie à coronavirus, le Burkina Faso connaîtra une contre-performance avec une croissance économique de seulement 2% en 2020 et 2021, a annoncé jeudi, le gouvernement burkinabè.

"Au titre du ministère de l’Economie et des Finances, un rapport a été présenté sur les mesures de mitigation des effets du COVID-19 sur l’économie nationale et les perspectives financières et économiques du pays en 2020 et 2021, présentent un impact de contre-performance avec une croissance économique de seulement 2% contre une prévision de 6% avancée", indique le Service d’information du gouvernement.

La même source souligne que les finances publiques également prendront un coup avec un gap de 306 milliards F CFA.

Le conseil des ministres a, pour ce faire, instruit la présentation d’une loi de finances rectificative qui sera introduite à l’Assemblée nationale pour adoption.

A la date du 02 avril 2020, le Burkina Faso compte 288 cas confirmés de COVID-19 avec 1752 cas contacts identifiés.

FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon