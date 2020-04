Le Conseil de sécurité condamne l’attaque terroriste de Boko Haram contre les militaires tchadiens au Lac Tchad

03 Avril 2020

Paris, France, 3 avril (Infosplusgabon) – Les membres du Conseil de sécurité ont condamné mercredi l’attentat terroriste contre l’armée tchadienne commis le 23 mars dernier à Boma, une garnison militaire tenue par les soldats tchadiens dans la région du Lac Tchad et qui a fait une centaine de morts côté tchadien.

« Les membres du Conseil de sécurité ont condamné dans les termes les plus énergiques l’attentat terroriste lâche et odieux qui a été commis le 23 mars 2020 à Boma (Tchad) et fait au moins 98 morts et 47 blessés », a déclaré mercredi le président du Conseil de sécurité pour le mois d’avril, M. José Singer Weisinger.

Le 23 Mars dernier, l’armée tchadienne a subi un assaut sanglant de Boko Haram, surprenant les soldats tchadiens dans leur sommeil dans la garnison militaire de Boma, localité située dans la région du Lac Tchad. Les combats qui ont duré plus de 7 heures ont fait une centaine de morts et plus de quatre-vingt-dix blessés selon des sources concordantes ainsi que la destruction d’une trentaine de blindés et la récupération par les terroristes de plusieurs armes individuelles et des munitions de tout calibre.

Le Conseil de sécurité a condamné également l’attaque perpétrée le même jour contre des véhicules militaires près de Goneri dans l’État de Yobe au Nigéria, qui a fait au moins 47 morts.

Le Conseil s’est félicité de l’action menée par les pays de la région du bassin du lac Tchad, y compris par l’entremise de la Force multinationale mixte, afin de combattre efficacement le terrorisme, et ont exprimé leur solidarité avec les Gouvernements nigérian et tchadien dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme.

« Les membres du Conseil ont souligné qu’il fallait traduire en justice les auteurs de ces actes répréhensibles de terrorisme ainsi que ceux qui les avaient organisés, financés ou commandités, et ils ont demandé instamment à tous les États de coopérer activement à cet effet avec les pays de la région du bassin du Lac Tchad et toute autre autorité compétente, conformément aux obligations que leur imposent le droit international et les résolutions du Conseil sur la question », a souligné la déclaration de l’organe onusien.

FIN/INFOSPLUSGABON/PUC/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon