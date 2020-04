Le Conseil présidentiel en Libye réitère son appel à une réunion urgente du Conseil d'administration de la BCL

03 Avril 2020

Tripoli, Libye, 3 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale en Libye a appelé "à une réunion urgente du Conseil d'administration de la Banque centrale de Libye (BCL) via la vidéo-conférence, pour exercer ses pouvoirs juridiques et assumer directement les pouvoirs liés à la réalisation de ses buts et objectifs".

Parmi les objectifs de la BCL cité par le Conseil présidentiel, dans un communiqué, jeudi, "la définition et la mise en œuvre des politiques monétaires, de crédit et bancaire et leur exécution".

"La gravité de la phase impose de se placer au-dessus des différends et des litiges, et que le Conseil d'administration de la Banque centrale de Libye rétablit collectivement ses fonctions", selon le communiqué du Bureau des médias du président du Conseil publié, jeudi sur son site.

Le communiqué a souligné la nécessité de "mettre fin à l'état de l'unilatéralisme par décision et contrôle unilatéral de la politique monétaire, et de l'imposition du point de vue d'une seule personne qui a arrêté sans préavis, ni notification des systèmes de compensation et de versement, et retarde la mise en œuvre des salaires mensuels qui lui sont envoyés mois par mois par le ministère des Finances".

Cette situation estime le Conseil présidentiel "a causé de gros dégâts aux citoyens, dans un pays où la plupart de ses ressortissants dépendent des salaires et des pensions", reprochant à ce qu'il paraît, mais sans le nommer gouverneur de la Banque centrale, Seddik Al-Kebir "son ingérence dans les politiques économiques et financières de l'État".

Le Conseil présidentiel a ajouté : "Si nous n'agissons pas rapidement conformément aux exigences des lois et des circonstances, nous pourrons trouver la patrie et ses habitants face à des conditions de santé, économiques et de vie très dangereuses, et à cet égard, aucun mouvement ou action n'aura de sens après qu'il soit trop tard".

Le 24 mars dernier, M. Al-Sarraj a envoyé quatre demandes urgentes à la Banque centrale de Tripoli, pour faire face aux conséquences du Coronavirus, à savoir, verser les salaires, ouvrir le système de crédit documentaire pour la fourniture de produits alimentaires et médicaux, préparer les arrangements financiers pour l'année 2020 (budget) approuvés par le Conseil présidentiel et mettre en œuvre les ordres d'échange et des demandes pour couvrir les provisions d'urgence pour faire face à l'épidémie.

La BCL à Tripoli a déclaré que toutes les autorisations pour le paiement des salaires des citoyens pour janvier et février étaient exécutées et envoyées aux comptes des entités publiques auprès des banques commerciales.

