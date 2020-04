Coronavirus : Les travailleurs peu qualifiés et les pays en développement risquent d’être touchés et de connaître un déclin économique marqué

02 Avril 2020

New York, Etats-Unis, 2 avril (Infosplusgabon) - L'économie mondiale pourrait se contracter jusqu'à 1% en 2020 en raison de la pandémie du coronavirus, et pourrait se contracter encore plus si les restrictions sur les activités économiques sont prolongées sans réponses budgétaires adéquates, selon l'analyse publiée mercredi par le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DESA).

Selon un communiqué de l'ONU, le briefing du DESA révèle que des millions de travailleurs risquent de perdre leur emploi, alors que près de 100 pays ferment leurs frontières nationales.

"Cela pourrait se traduire par une contraction économique mondiale de 0,9% d'ici la fin de 2020 voire plus, si les gouvernements ne fournissent pas de soutien aux revenus et ne contribuent pas à stimuler les dépenses de consommation", a déclaré l'ONU.

Selon les prévisions, le confinement en Europe et en Amérique du Nord frappe durement le secteur des services, en particulier les industries qui impliquent des interactions physiques telles que le commerce de détail, les loisirs, l'hôtellerie et le transport. Collectivement, ces industries représentent plus du quart de tous les emplois dans ces économies.

L’ONU a indiqué qu’au fur et à mesure que les entreprises perdent des revenus, le chômage devrait augmenter fortement, transformant un choc du côté de l'offre en un choc plus large du côté de la demande pour l'économie.

La gravité de l'impact dépendra en grande partie de la durée des restrictions à la circulation des personnes et des activités économiques, de l'ampleur et de l'efficacité des réponses des trésors nationaux.

Selon le communiqué, dans ce contexte, le DESA rejoint le concert des nations à travers le système des Nations Unies appelant à des plans de relance budgétaire bien conçus qui donnent la priorité aux dépenses de santé et soutiennent les ménages les plus touchés par la pandémie.

«Des mesures politiques urgentes et audacieuses sont nécessaires, non seulement pour contenir la pandémie et sauver des vies, mais aussi pour protéger les plus vulnérables contre la ruine économique et pour soutenir la croissance économique et la stabilité financière», a déclaré Liu Zhenmin, sous-secrétaire général de l’ONU pour les affaires économiques et sociales.

L'analyse prévient également que les effets néfastes des restrictions économiques prolongées sur les économies développées se répercuteront bientôt sur les pays en développement à travers le canal du commerce et de l'investissement.

Une forte baisse des dépenses de consommation dans l'Union européenne et aux Etats-Unis réduira les importations de biens de consommation en provenance des pays en développement.

Les pays en développement, en particulier ceux qui dépendent du tourisme et des exportations de produits de base, sont confrontés à des risques économiques accrus.

La production manufacturière mondiale pourrait se contracter de manière significative, et le nombre en baisse de voyageurs risque de nuire au secteur du tourisme, dans les petits Etats insulaires en développement, qui emploient des millions de travailleurs peu qualifiés.

L'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a salué l'engagement des dirigeants des pays industrialisés du G-20 à la fin de la semaine dernière, indiquant qu'un soutien budgétaire audacieux est nécessaire pour protéger l'industrie mondiale du voyage, afin de contribuer à la reprise mondiale dans les mois à venir.

