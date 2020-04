Le président français rend hommage à Pape Diouf

02 Avril 2020

Paris, France, 2 avril (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, a rendu mercredi, un hommage à Pape Diouf, journaliste sportif, agent de joueurs et président de l’Olympique de Marseille, décédé mardi à Dakar des suites du coronavirus, saluant un maestro dans le secteur d’agent de joueurs qui a « eu mille vies toutes traversées avec une volonté de fer et une énergie de feu ».

Le président français a relaté la carrière de Pape Diouf, né à Abéché (Tchad) en 1951 et est arrivé en France à l’âge de 18 ans, et a particulièrement apprécié qu’après sa carrière de journaliste, l’Africain est devenu agent de joueurs sous l’instigation du gardien camerounais, Antoine Bell.

« Il devient alors l’un des maestros de cet art délicat, capable d’orchestrer simultanément la carrière de 70 joueurs, parmi les plus talentueux de cette génération. Dans les rangs de ses protégés, on compte des champions du monde de 1998 – Bernard Lama, Marcel Desailly, mais aussi Abedi Pelé, Samir Nasri, Didier Drogba ou encore Grégory Coupet. A tous, il prodiguait à foison non seulement ses conseils, mais aussi sa tendresse, et quelques grands morceaux de littérature qu’il récitait le cœur aux lèvres. Pour Pape Diouf, ses joueurs étaient comme des fils. Eux l’aimaient comme un père », a écrit le Président Macron.

Le Président Macron a également évoqué le passage de Pape Diouf à la présidence de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009, qui avait remis l’équipe de la cité phocéenne sur les chemins de la victoire et sa popularité dépasse bientôt le cercle des joueurs et l’enceinte des stades et il est aimé partout, à Marseille, dans toute la France, jusque dans les équipes concurrentes, et en Afrique.

« Pape Diouf, qui fut le premier président noir d’un club de football européen et le seul à ce jour, n’oubliait jamais de mener hors des stades d’autres combats qui lui tenaient à cœur, pourfendant notamment le racisme dans le sport comme dans la société », a souligné Emmanuel Macron, qui a ajouté que sous sa direction, les Phocéens ont gagné des places sur le podium du championnat, de bons résultats en Coupe d’Europe et deux finales de Coupe de France.

Le président français a salué « un géant du journalisme sportif, un grand dirigeant de club et une haute figure de Marseille, de la France et du Sénégal » et a adressé à sa famille et à ses proches, aux Marseillais et aux supporters de l’Olympique de Marseille, ses condoléances attristées.

