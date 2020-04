La BAD approuve une subvention d'urgence de 1,5 million de dollars pour lutter contre les criquets pèlerins dans l'Est et la Corne de l'Afrique

02 Avril 2020

Abidjan, Côte d'Ivoire, 2 avril (Infosplusgabon) - Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé, mercredi, une subvention de secours d'urgence d’un montant de 1,5 million de dollars pour aider neuf pays de l'Est et de la Corne de l'Afrique à lutter contre les essaims de criquets pèlerins menaçant les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire.

L'assistance proposée sera acheminée vers l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui a été mandatée pour mobiliser des ressources au nom de l'Union africaine, a indiqué la BAD sur son site Internet.

L’IGAD collabore avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui dirige la coordination de l’appui des partenaires au développement afin de lutter contre les invasions de criquets pèlerins, sauvegarder les moyens de subsistance et promouvoir la relance des ménages touchés dans l’Est et la Corne de l’Afrique. La FAO agira en tant qu'agent d'exécution de cette subvention.

Les fonds seront utilisés pour lutter contre la propagation de l'invasion acridienne actuelle, prévenir les essaims potentiels de la prochaine génération et pour effectuer une évaluation et un suivi de l'impact afin d'améliorer la préparation et la sensibilisation. Une partie des fonds sera également affectée aux frais administratifs.

Les neuf pays bénéficiaires sont Djibouti, l'Erythrée, l'Ethiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie.

Le Kenya, l'Ethiopie et la Somalie ont été particulièrement touchés par l'épidémie et la reproduction généralisée des criquets qui devraient créer de nouveaux essaims dans les semaines à venir.

L'infestation pose un risque sans précédent pour les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dans une région déjà fragile et elle a causé d'énormes dommages à la production agricole.

En Ethiopie et en Somalie, l'épidémie est la pire depuis 25 ans et au Kenya depuis 70 ans.

Selon le communiqué, en Ethiopie, les criquets ont dévasté plus de 30.000 hectares de cultures, dont celles de café et de thé, qui représentent environ 30% des exportations du pays. Malgré les interventions du gouvernement, des essaims et des reproductions ont été signalés dans de grandes parties du pays.

A Djibouti, plus de 80% des 1.700 exploitations agro-pastorales situées dans 23 zones de production sont affectées par des infestations de criquets pèlerins.

Selon de récents rapports de la FAO, au moins 18 des 47 comtés du Kenya sont touchés et plus de 70 000 hectares de cultures sont infestés.

Les essaims de criquets pèlerins ravagent les pâturages, le maïs, le niébé, les haricots et d'autres cultures malgré les efforts du gouvernement pour enrayer l'épidémie.

Selon le communiqué, des essaims de criquets pèlerins menacent également l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Erythrée.

Les efforts de lutte contre les infestations nécessiteront environ 147 millions de dollars, dont 75 millions ont été fournis par les gouvernements, les donateurs et les agences des Nations Unies, notamment la FAO et le Programme alimentaire mondial (PAM). Cependant, un déficit de financement important demeure.

