Coronavirus : L'OMS préoccupée par la progression rapide du virus, alors qu'on devrait atteindre 1 million de cas confirmés dans le monde

Genève, Suisse, 2 avril (Infosplusgabon) - Les décès dus au COVID-19 ont plus que doublé en une semaine et dans les prochains jours, le monde devrait atteindre un million de cas confirmés et 50 000 décès.

Le Directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a noté "la progression quasi exponentielle" du nombre de cas au cours de ces cinq dernières semaines, affectant pratiquement tous les pays, territoires et régions dans le monde.

"Alors que nous entrons dans le quatrième mois depuis le début de l'épidémie de COVID-19, je suis profondément préoccupé par l'escalade rapide et la propagation mondiale de l'infection", a-t-il dit.

Bien que l'Afrique, l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud aient signalé un nombre de cas relativement faible, Dr Tedros a averti que cette maladie pourrait "avoir des conséquences sociales, économiques et politiques graves dans ces régions.

“Il est essentiel que nous veillons à ce que ces pays soient bien équipés pour détecter, tester, isoler et traiter les cas, et identifier les contacts. Je suis encouragé de voir que cela se produit dans de nombreux pays, malgré des ressources limitées", a-t-il dit.

Par ailleurs, 74 pays ont répondu à l'appel de l'OMS pour participer à un "Essai de solidarité" pour comparer quatre médicaments et associations médicamenteuses prometteurs, qui pourraient aider à traiter la COVID-19, et sauver la vie des personnes affectées.

Selon Dr Tedros, "chaque nouveau patient qui participe à l'essai, nous permet de faire un pas de plus vers la connaissance des médicaments qui fonctionnent".

Cet essai a été annoncé, vendredi dernier, et vise à gagner du temps pour produire des données probantes sur les médicaments les plus efficaces pour traiter ce nouveau virus.

L'OMS continue de travailler avec les gouvernements et les fabricants pour intensifier la production et la distribution d'équipements de protection individuelle, y compris les masques, pour le personnel de santé en première ligne dans la lutte contre la COVID-19.

Dr Tedros a également évoqué le débat en cours sur l'utilisation des masques au niveau communautaire.

"L'OMS recommande l'utilisation des masques médicaux pour les personnes malades et les personnes qui prennent soin des malades. Toutefois, dans ces circonstances, les masques ne sont efficaces que s'ils sont associés à d'autres mesures de protection".

