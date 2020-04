Destruction par les forces du gouvernement d'union d'un convoi de munitions des troupes de Haftar au Sud-Est de la Libye

02 Avril 2020

Tripoli, Libye, 2 avril (Infosplusgabon) - Un convoi de munitions composé de trois camions appartenant à l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a été détruit, jeudi, par une frappe aérienne menée par l'armée loyale au gouvernement d'union nationale sur une route près de Beni Walid (180 km Sud-Ouest de Tripoli), illustrant la poursuite de l'escalade militaire dans le pays.

L'opération "Volcan de la colère", affiliée au gouvernement d'union a annoncé la destruction par son armée de l'air, des munitions et approvisionnements en armes transportées par des camions au Sud de Beni Walid aux forces de Haftar.

Dans une publication, jeudi sur son site, l'opération militaire a précisé que "trois camions chargés des fournitures de munitions, d'artillerie et de roquettes Grad, étaient en route pour soutenir les milices de Haftar dans le Sud de Tripoli".

Des photos de carcasses de camions en feu et d'obus dispersés sur le sol d'une route bitumée, ont été publiées par l'opération militaire.

Mercredi, les forces du gouvernement d'union nationale ont annoncé avoir réalisé des nouveaux progrès sur le terrain dans les axes de combats d'Al-Ramla et Al-Nahr à Wadi Al-Rabi, après avoir ciblé les forces de Haftar avec de l'artillerie lourde, selon une source militaire gouvernementale.

La même source a ajouté que les forces du gouvernement d'union nationale ont également réussi à détruire des véhicules militaires et des véhicules blindés de type "Tiger" sur l'axe d'Al-Ramla, notant que les forces de Haftar ont échoué à avancer sur l'axe Aïn Zara, Sud de Tripoli, après que leur tentative de s'infiltrer a été repoussée par les troupes de "Volcan de la colère" les contraignant à battre en retraite.

De leur côté, le porte-parole de l'armée nationale libyenne, le général Ahmed Al-Mesmari a annoncé avoir effectué des frappes aériennes contre l'Académie militaire aérienne à Misrata (220 km) et voir détruit un salle d'opération et de commandement de drones, ajoutant avoir mené des raids sur les positions gouvernementales dans la zone d'Abou Grein à l'Est de Misrata.

A noter que l'armée libyenne et les troupes de soutien fidèles au gouvernement d'union nationale ont lancé, la semaine dernière, une opération militaire baptisée "Tempête de la paix", ciblant les lieux et les plates-formes de tirs d'obus d'artillerie qui ont ciblé la capitale et les quartiers résidentiels au cours de la dernière période.

Une escalade militaire sans précédent est en cours en Libye avec l'intensification des tirs d'obus et missiles contre les quartiers résidentiels à Tripoli, attribués à l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.

Des affrontements armés au sol doublés de frappes aériennes se poursuivent à la périphérie de Tripoli et dans la région du Centre et du Sud-Ouest de la Libye.

Cette situation se poursuit malgré les multiples appels des divers horizons pour une trêve humanitaire afin de permettre aux autorités locales de faire face à la propagation de l'épidémie du coronavirus après que le pays a enregistré 10 cas d'infection confirmés au Covid-19.

