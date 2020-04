Un médecin sénégalais souligne l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement de ses patients atteints du coronavirus

02 Avril 2020

Dakar, Sénégal, 2 avril (Infosplusgabon) - Le chef du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier universitaire de Fann, responsable de la prise en charge des malades atteints du coronavirus (COVID-19), le Pr. Moussa Seydi, a souligné, jeudi, à Dakar, l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement de ses patients.

"Nous avons constaté que les patients sous traitement spécifique tel que l’hydroxycloroquine guérissent plus vite.(…) Les résultats que nous avons constatés nous rassurent et nous allons continuer dans ce sens", a-t-il déclaré au cours d’un point de presse quotidien au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Il a toutefois précisé que les résultats obtenus ne suffisaient pas pour valider la thèse selon laquelle, l’hydroxycloroquine serait le remède contre le coronavirus.

"En matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude", s’est-il empressé d’ajouter.

Le Pr. Seydi a annoncé que dans les jours à venir, ils vont associer l’azithromycine au traitement des malades.

"Après avoir traité un certain nombre de patients (avec de l’hydroxychloroquine), nous n’avons pas noté d’effets secondaires. Nous sommes maintenant en droit de passer à la deuxième étape en y associant de l’azithromycine", a-t-il dit.

Le Sénégal a enregistré ce jeudi cinq nouveaux cas, il s’agit de deux cas importés et trois cas contacts, ce qui porte à 195 le nombre de malades enregistrés depuis le 2 mars, date de l’apparition de la pandémie au Sénégal.

Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le nombre de malades guéris s’élèvent maintenant à 55, soit 10 de plus par rapport à la veille, mercredi, alors qu'un seul décès a été enregistré mardi dernier.

"Depuis le début de la pandémie, les analyses ont montré que les souches qui circulent au Sénégal traduisent bien une importation de plusieurs zones avec de multiples introductions", a affirmé le directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, Amadou Alpha Sall.

S’exprimant au cours du même point de presse, il a indiqué que depuis le début de la maladie au Sénégal son institution a procédé à 1.738 tests dont 195 se sont révélés positifs.

"Nous avons procédé en moyenne à 53 tests par jour, alors que nous avons une capacité d’analyse de 500 échantillons par jour", a-t-il ajouté.

On rappelle que face à la progression constante du coronavirus, le Sénégal a décrété l'état d'urgence et un couvre-feu de 20 heures à 6 heures et plusieurs autres mesures et qu'il est de plus en plus question d'instaurer un confinement général.

